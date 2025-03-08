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Burdur'da Kadın Girişimci Emine Eryılmaz'dan Cesaret Dolu Mesaj

Burdur'da Kadın Girişimci Emine Eryılmaz'dan Cesaret Dolu Mesaj
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde otel işleten Emine Eryılmaz, Kadınlar Günü'nde 'Kadın isterse her şeyi başarır' diyerek, kadın girişimciliğine ve kadınların güçlenmesine vurgu yaptı. Azmi ve kararlılığıyla örnek oluşturan Eryılmaz, kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarını ve hayallerinden vazgeçmemelerini tavsiye etti.

Burdur'da bir kadın girişimci azmiyle örnek oluyor. 5 yıldır ilçedeki oteli işleten Emine Eryılmaz, Kadınlar Günü'nde "Kadın isterse her şeyi başarır" diyerek tüm kadınlara cesaret ve kararlılık mesajı verdi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan Emine Eryılmaz, kadın girişimciliğinin en güzel örneklerinden biri olarak ilçenin en büyük otellerinden birini 5 yıldır kızıyla birlikte işletiyor. Otelin tüm işlerini üstlenen Eryılmaz, azmi ve kararlılığıyla kadınların gücünü ortaya koyuyor.

"Kadınlar kendi ayakları üzerinde durmalı"

Turizm sektöründe kadın girişimciliğine örnek olan Emine Eryılmaz; "Kadınların her işi başarabileceğini göstermek istiyorum. 5 yıldır kendi otelimi işletiyorum. Otelimizin her alanında bizzat çalışıyor, misafirlerimizin memnuniyeti için elimden geleni yapıyorum. Bir kadının neler başarabileceğini herkese göstermek istiyorum" dedi.

Kadınlara cesur olmaları konusunda çağrıda bulunan Eryılmaz; "Tüm kadınlarımıza tavsiyem, kendi ayakları üzerinde dursunlar, hayallerinden vazgeçmesinler. Kadın isterse her şeyi başarır. Kadınlar Günümüz kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciliğinin önemine dikkat çeken Eryılmaz, Burdur'un tarihi ve turistik değeri olan Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyenleri de oteline davet etti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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