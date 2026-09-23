THY, Boeing'ten 150 adet uçak satın alacak

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Türk Hava Yolları'nın (THY) filosunu genişletme yönündeki planında önemli bir adım daha atıldı. Şirket, Boeing ile yürüttüğü görüşmelerin ardından 737 MAX ailesini kapsayan anlaşmayı imzalayarak uzun vadeli filo planlamasında kullanılacak uçakların bir bölümünü netleştirdi.

100 UÇAK KESİN SİPARİŞ, 50 UÇAK OPSİYON

2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşmaya ilişkin ayrıntılar da belli oldu. THY'nin Boeing'den alacağı uçakların büyük bölümünü 737-8 modeli oluştururken, şirket daha büyük bir model olan 737-10'a geçiş seçeneğini de elinde tutacak.

Anlaşma kapsamında 100 adet Boeing 737-8 kesin siparişe bağlandı. THY ayrıca 50 adet Boeing 737 MAX uçağı için opsiyon hakkı elde etti. Anlaşma, 737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkanı da sunuyor.

FİLOSUNDA 200'ÜN ÜZERİNDE UÇAK BULUNUYOR

THY ve AJet filosunda 737 MAX ve 737 Next-Generation modellerinin yanı sıra 787 Dreamliner, 777 ve 777 Freighter dahil 200'ün üzerinde Boeing uçağı bulunuyor. Yeni sipariş, THY'nin 2025 yılında verdiği 75 adet 787 Dreamliner siparişinin ardından Boeing ile olan iş birliğini daha da genişletecek.

"BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK SİPARİŞ"

2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşma, Türk Hava Yolları’nın Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Haberler.com