Mustafa Eskihellaç, Fransa maçı öncesi A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi

Mustafa Eskihellaç, Fransa maçı öncesi A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Mustafa Eskihellaç aday kadroya dahil edildi. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bugün öğle saatlerinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa katılacak.
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Mustafa Eskihellaç, aday kadroya dahil edildi.
Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden ay-yıldızlılarda, 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bugün öğle saatlerinde kampa katılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı