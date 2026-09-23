Haberler

Mustafa Eskihellaç, Fransa maçı öncesi A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Mustafa Eskihellaç aday kadroya dahil edildi. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bugün öğle saatlerinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa katılacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Mustafa Eskihellaç, aday kadroya dahil edildi.

Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden ay-yıldızlılarda, 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bugün öğle saatlerinde kampa katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Merkez Bankası, Papel’in faaliyet iznini iptal etti

Merkez Bankası ünlü şirketin faaliyet iznini iptal etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama

Fon soruşturması büyüyor! Yeni tutuklamalar geldi
Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi

Eyvahlar olsun! Galatasaray'a yine kötü haber geldi
Aydın Didim'de dalgıç kıyafetiyle ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi

Didim'de kıyıda dalgıç kıyafetiyle ölü bulunmuştu! Kimliği belirlendi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı'ya ifadesinde FETÖ elebaşına yazdığı öne sürülen mektup soruldu

Enver Altaylı'ya FETÖ elebaşına yazdığı öne sürülen mektup soruldu
Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!
MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı