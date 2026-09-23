Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde

Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemdeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da 2028 başkanlık seçimi için kulislerin hareketlendiği öne sürüldü. Abdurrahim Albayrak, Eşref Hamamcıoğlu, Kaan Kançal, Faruk Süren ve Ali Dürüst'ün olası adaylar arasında konuşulduğu belirtilirken, henüz resmi bir adaylık açıklaması yapılmadı.
Galatasaray'da başkanlık seçimi için henüz süre bulunmasına rağmen camia içerisinde yeni dönem hesaplarının yapılmaya başlandığı iddia edildi. Dursun Özbek ve yönetiminin yaşadığı gelişmelerin ardından bazı isimlerin 2028 seçimleri için öne çıktığı aktarıldı.
5 İSİM ÖNE ÇIKTI
Camiaya yakın kaynaklara göre Dursun Özbek sonrası dönem için Abdurrahim Albayrak, Eşref Hamamcıoğlu, Kaan Kançal, Faruk Süren ve Ali Dürüst isimleri konuşuluyor.
Söz konusu isimlerin başkanlık için değerlendirmeye alındığı öne sürülürken, şu aşamada herhangi bir isim tarafından resmi adaylık açıklaması yapılmadı.
2028 SEÇİMİ İÇİN HAZIRLIK İDDİASI
Galatasaray'da 2028 yılında yapılması gereken başkanlık seçiminin daha erken bir tarihe çekilmesi ihtimalinin de değerlendirildiği belirtildi.
Camiada bazı isimlerin şimdiden olası seçim sürecine yönelik hazırlık yaptığı öne sürülürken, adaylık konusunda önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelerin belirleyici olması bekleniyor.