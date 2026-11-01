Burdur Çavdır'da iki otomobil çarpıştı, 2 kadın sera işçisi öldü, 4 kişi yaralandı

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Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sera işçisi olduğu öğrenilen 2 kadın hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesi Çomaklı Beli mevkisinde, Antalya-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi.

Ergün A. (44) yönetimindeki 15 HT 933 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emre K. (37) idaresindeki 34 GIE 214 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 15 HT 933 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücülerinden Ergün A. ile 3 kişi de yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın sera işçisi olarak çalıştıkları öğrenildi. Özkan ve Serttaş'ın cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA