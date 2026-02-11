İki Laborantın Yorgun Saatleri Cinéma Du Réel'de Ana Yarışmada

(İSTANBUL) - Burak Çevik'in yeni kısa filmi, Berlinale'deki dünya prömiyerinin hemen ardından Paris'te düzenlenen 48. Cinéma du Réel'in ana yarışmasına seçildi. 16 mm çekilen film, bilimin katı diliyle sezgisel alan arasındaki gerilime odaklanıyor. Burak Çevik'in yazıp yönettiği kısa filmi "İki Laborantın Yorgun Saatleri" (The Weary Hours of Two Lab Assistants), dünyanın en saygın belgesel film platformlarından biri olan Cinéma du Réel'in ana yarışma seçkisine kabul edildi. Film, 21–28 Mart 2026 arasında Paris'te düzenlenecek festivalde Fransa prömiyerini yapacak.

Çevik'in filmi, dünya prömiyerini ise 19 Şubat'ta 76. Berlin International Film Festival kapsamında, sinemanın estetik sınırlarını zorlayan yapımlara yer veren Forum Expanded bölümünde gerçekleştirecek.

Bilim ve sezgi arasında bir gece

Toplam 22 dakikalık film, gece yarısının sessizliğinde bilinmeyen bir maddeyi inceleyen iki laboratuvar çalışanını izliyor. Mekanik sesler, prosedürler ve katı bilimsel kuralların hakim olduğu laboratuvar ortamında, yorgunluğun ağır basmasıyla birlikte Türk kahvesi devreye giriyor. Kahve fincanından geleceğe bakılan o an, rasyonel bakış ile sezgisel alanın kesiştiği bir eşik yaratıyor. Film, hakikate ulaşmanın tek yolunun bilimsel yöntem olup olmadığını sorgulayan şiirsel bir atmosfer kuruyor.

Nalan Kuruçim, Bahar Çevik ve Didar Püren Erbek'in rol aldığı film, 16 mm peliküle çekildi. Görüntü yönetmenliğini, 2023 yapımı Aftersun ile dikkat çeken Gregory Oke üstlenirken müzikler Berlin merkezli besteci Zeynep Toraman'a ait. Sanat yönetmenliğini ise Dilşad Aladağ yaptı.

Yapımcı olarak da yarışmada

Burak Çevik, aynı festivalde bu kez yapımcı kimliğiyle de yer alıyor. Sanaz Sohrabi'nin yönettiği ve Çevik'in yapımcılığını üstlendiği "An Incomplete Calendar" da Cinéma du Réel'in yarışma bölümünde gösterilecek.

Öte yandan, Çevik'in ortak yapımcısı olduğu ve Dilşad Aladağ'ın yöneteceği "Ağır Ağır Giden Eller" projesi, İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Platformu'nda 103 başvuru arasından seçilen 9 projeden biri oldu.

2017'de kurduğu Fol Films çatısı altında üretimlerini sürdüren Burak Çevik, daha önce "Tuzdan Kaide", "Aidiyet" ve "Unutma Biçimleri" ile Berlin başta olmak üzere birçok uluslararası festivalde yer almıştı. Yönetmen, yeni filmiyle hem estetik arayışını kısa formda sürdürüyor hem de belgesel ile kurmaca arasındaki sınırları yeniden tartışmaya açıyor.