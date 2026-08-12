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Tunceli'de Ağustos Sıcağında Kartopu Keyfi

Tunceli'de Ağustos Sıcağında Kartopu Keyfi
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Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Tunceli'de, Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerine çıkan bir grup genç, erimeyen karlarla kartopu oynayıp buzul gölünde serinledi. Gençlerin o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşması büyük ilgi gördü.

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdi Tunceli'de gündüzleri cadde, sokak ve parklar sessizliğe bürünürken, Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerinde erimeyen karları gören bir grup genç ağustos ayında kartopu oynadı.

Türkiye genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Bu çerçevede 35 dereceyi gören Tunceli'de gündüzleri cadde, sokak ve parklar sessizliğe büründü. Vatandaşlar dışarı çıkmazken Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağustos ayına rağmen henüz erimemiş karlar dikkat çekti. Sıcak havadan uzaklaşmak için Munzur Dağları'na çıkan bir grup genç, karşılarında karları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gençler, yüksek kesimlerdeki karlarla kartopu oynarken, ardından bölgedeki buzul gölüne girerek serinledi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan gençlerin görüntüleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

"Bu bunaltıcı havalarda yapacağımız en güzel aktivite oldu"

Her yaz memleketi Ovacık'a gelen Kodi Kılıç, "Her yaz memleketim olan Ovacık'a geliyorum. Bu yaz hava inanılmaz sıcak, şehir merkezi de oldukça sıcaktı. Ülke sıcaktan bunalırken bizler de Munzur Dağı'na çıkma kararı aldık. Çıkar çıkmaz kar gördük. Karı gördüğümüzde çok şaşırdık ve bir anda kartopu oynamaya başladık. Sonra buzul gölüne girdik. İnanılmaz keyifliydi. Bu bunaltıcı havalarda yapacağımız en güzel aktivite oldu. Her sabah Munzur Nehri'ne ve Kanal Ark gibi küçük su birikintilerine de giriyorum. Espri olsun diye 'akıştayım' diye videolar çekiyorum. Coğrafyamızın, Ovacık'ın en güzel tarafı bu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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