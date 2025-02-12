Bu Yıl BEUN'da "Aile Yılı" teması ön planda olacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Sosyal Sorumluluk Proje (SSP900) dersi kapsamında gerçekleştirilecek tüm projelerin "Aile Yılı" teması kapsamında yapılmasına karar verildi.

BEUN'da Sosyal Sorumluluk Proje dersi kapsamında kültürel, sanatsal, sosyal ve çevre duyarlılığı gibi toplumu yakından ilgilendiren 100'den fazla projenin başarıyla hayata geçirildiği ders kapsamında bu sene "Aile Yılı" teması çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler hedefleniyor.

BEUN Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen Sosyal Sorumluluk Proje dersi; geleceği kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin belirleyeceği, çevreye duyarlı kuşakların yetiştirilmesinin hedeflenmesi gerektiği ve topluma hizmetin üniversitelerin de bir fonksiyonu olduğu anlayışına vurgu yapılan ve bu bağlamda "özerklik", "öğretim ve araştırma birlikteliği", "öğretim ve araştırmada özerklik" ve "insancıl anlayış" şeklinde dört temel prensibi el alıyor. Öğrencilerin bir arada çalışarak hem sosyalleştikleri hem de dayanışma ruhuyla toplumsal farkındalığa katkı sağladığı bu dersler akademik öğretim sürecinde büyük önem arz ediyor.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturacağını belirttiği bu temanın önemine değinerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde 'Ailemiz Geleceğimiz' temasıyla düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programında, 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, mevcut risklere karşı ailenin desteklenmesi açısından son derece önemlidir. Aile, köklü bir gelenek olarak toplumsal değerlerin aktarılmasında, kültürümüzün korunmasında, sevgi ve saygının öğrenilmesinde her zaman temel yapı taşımız olmuştur. Bugünlere gelmemizde önemli bir rol oynayan aile yapımızı koruyarak sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir toplum için nesillerimizi bu güçlü yapıyla buluşturmalıyız." açıklamasında bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bünyesinde verilen Sosyal Sorumluluk Proje dersi kapsamında, danışman akademisyenlerin rehberliğinde öğrencilerin zengin bakış açıları ve fikirleriyle toplumsal farkındalık oluşturacak projeler geliştireceğine inandığını ifade eden BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Aile yapısının korunması, toplumun geleceği için çok önemlidir. Ön lisans ve lisans eğitimi içinde yer alan Sosyal Sorumluluk Proje dersinde Öğrencilerimiz, 'Aile Yılı' teması çerçevesinde ortaya koyacakları projeler ile hem Üniversitemiz hem de toplum için önemli birer örnek teşkil edecektir. Üniversitemiz, geleceğin liderlerini yetiştirirken, aynı zamanda geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı misyon edindiği öğrencilerine toplumsal sorumluluk bilincini kazandırmaya da devam edecektir. Bu bağlamda, tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, ortaya koyacakları projelerin toplumsal farkındalığa katkı sağlayacağına canıgönülden inanıyorum." dedi. - ZONGULDAK