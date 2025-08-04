Bu şoför bir başka

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde özel halk otobüsü şoförü, yevmiyesinden yolculara ücretsiz olarak su, şeker ve çikolata ikram ediyor. Gelen müşterilere kolonya sıkan şoför, yolcuların halini hatırını sorarak güler yüzü ile gönüllere taht kuruyor.

Gölcük ilçesinde özel halk otobüsü şoförlüğü yapan 45 yaşındaki Hüseyin Keleşoğlu, yolculara karşı gösterdiği güler yüzü ve ikramlarıyla gönüllere taht kurdu. 721 numaralı Değirmendere-İzmit hattında görev yapan Keleşoğlu, otobüsünde yolculara ücretsiz su, şeker ve çikolata ikram ederek, kolonya sıkıyor, hal ve hatırlarını soruyor. Her şeyi Allah rızası için yaptığını dile getiren şoför, ikramları kendi yevmiyesinden karşılıyor. İstanbul'dan Kocaeli'ye yeni taşındığını, bir ev tuttuğu zaman müşterilerine sigara böreği bile açacağını dile getirdi.

"Allah rızası için yapıyorum, kimseden beklentim yok"

İstanbul'da uzun yıllar taksicilik ve minibüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Hüseyin Keleşoğlu, "Kartal Kadıköy hattı kapandıktan sonra telefoncu açtım. Orası da kapandıktan sonra boşta kaldım. Biraz badireler atlattım, psikolojim bozuldu. Sonrasında arkadaşımın vasıtasıyla Kocaeli'ye geldim ve Değirmendere araçlarında çalışmaya başladım. Havaların sıcak olmasından dolayı 1 saatlik yolda vatandaşlar bunaldığı için yolculara su dağıtmaya karar verdim. Yolculara su, nane şekeri verdim ve kolonya takdim ettim. Bunu her servis her saat başı yaptım. Yolcularımızın beğenisini topladım. Müdürlerimin, amirlerimin de tebriklerini aldım. Bu işi severek yapıyorum. Bu sıcakta Allah rızası için işimi düzgün yapmaya çalışıyorum. Kimseden beklentim yok" diye konuştu.

"Kocaeli'de yeniden hayatta tutunmaya çalışacağım"

Yaklaşık 30 yıldır şoförlük yaptığını söyleyen Keleşoğlu, "2012 senesinde şehit ailelerine ücretsiz taşımacılık yapan ilk minibüsçü bendim. O da haber olmuştu. İstanbul'dan Kocaeli'ye geleli 1 ay oldu. Şu an arkadaşımın yanında kalıyorum ancak bir ev bulmaya çalışıyorum. Hayatın çemberinden geçtim, çok badireler atlattım. Her şeyi gördüm, şimdi burada yeniden hayatta tutunmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

"Yevmiyemden bu ürünleri alıyorum, rabbim verdikçe ben de bunu sürdürmeye devam edeceğim"

Müşterileriyle ailesi gibi geçindiklerini söyleyen Keleşoğlu, "Hiçbir beklentim yok, onların duaları bana yetiyor. Onların duasını aldıkça ayakta kalıyorum. Ben verdikçe Allah da başka yerden bana veriyor elhamdülillah. Müşterilerimiz çok memnun, ben de onlardan memnunum. Onlar da beni sahiplenmeye başladı. Allah razı olsun onlardan. Çalışabildiğim kadar çalışacağım. Ben de onların gönüllerini hoşnut edeceğim. Şoför arkadaşlarım da memnun. Yolda şekeri düşenlere, sabah erken aç karna işe giden kişilere de bisküvi ikram ediyorum. Müşterilerime teşekkür ediyorum, bu davranışımı çekip sosyal medyada paylaşmışlar. Belki bizim de hatalarımız oluyor ancak trafik stresidir, herkesten özür diliyoruz. Elimizden geldiğince devam edeceğiz. Yevmiyemden bu ürünleri alıyorum, rabbim verdikçe ben de bunu sürdürmeye devam edeceğim. Evimi tuttuktan sonra yolcularıma sigara böreği bile açarım. Yaklaşık 300 kişiye aldığım ürünleri veriyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ