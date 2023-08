Bu kurstan belge alanlar işsiz kalmıyor

Mühendislerin bile işsiz kaldığı Türkiye'de ara eleman sorunu çözmek amacıyla girişimde bulunan Aydınlı Okan Sezgin, açtığı kurslar ile hem kalifiye eleman arayan iş yerlerinin hem de iş arayanların umudu oldu. Özellikle iş makineleri kullanımı konusunda marka haline gelen kurstan başarı ile mezun olanlar hemen işe kavuşurken, pek çok iş yeri de Belgesem adlı kursun yetiştirdiği elemanlar sayesinde kalifiye eleman sıkıntısını çözüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hizmet veren Belgesem Mesleki Belgelendirme ve İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursu tarafından verilen 17 branştaki iş makinesi operatörlüğü kursu yoğun ilgi görüyor. Forkliftten kepçeye, ekskavatörden beko lodere kadar birçok iş makinesini kullanmayı öğrenip operatörlük belgesine sahibi olmak isteyen adaylar, kursta öğrendikleri bilgilerle hem meslek hem de iş sahibi oluyor. Teorik eğitimin yanı sıra aldıkları uygulamalı eğitimlerle kursiyerlere deneyim kazandıran Belgesem'den mezun olanlar ise mühendis maaşına yakın ücretlerle çalışıyor. İyi eğitim alan bir kişinin kesinlikle işsiz kalmayacağını belirten Belgesem kurucularından eğitmen Okan Sezgin, "Şu ana kadar yaklaşık bin adayımızı belgelendirdik. Ortalama 700 adayımız ise işlerine 'merhaba' dediler" şeklinde konuştu.

"17 çeşit iş makinesinde eğitim veriyoruz"

Kurumun kurucularından ve eğitmenlerinden olan Okan Sezgin, Aydın'da ilk ve tek olmak hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Burayı yaklaşık bir yıl önce açtık ve Aydın'da hiç yapılmamış bir şeyi yaptık. Zaten Aydın'da ilk ve tek sloganıyla yola çıktık. Çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Adaylarımız burada eğitim alıyor. Eğitimle birlikte kullandıkları makinelerde deneyim yapma şansı oluyor. Teorik eğitimlerin olduğu dersliğimiz ile pratik eğitimlerimizin yapıldığı alanın yan yana olması da çok avantajlı oluyor. Bu şekilde sıfırdan gelen adaylarımız veya bu işi yapan ama belge sahibi olmayan adaylarımıza burada hizmet veriyoruz. Şu an 17 çeşit iş makinesinde hizmet veriyoruz. Yakın zamanda tarım makinelerine de başlıyoruz. Daha önce bu kurslar devlet tarafından yapılıyordu. Ancak bizim kurum açıldıktan sonra yönetmeliğe göre operatörleri yetiştirmek bize kaldı. Biz de hakkıyla ve layığıyla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ben zaten teknik öğretmenim. Otomotiv öğretmeniyim. Sektörün de içinde biri olarak Aydın'da iş makinesi kullanmak isteyenlere hem eğitim hem de Milli Eğitim bakanlığı tarafından onaylı belge veriyoruz" dedi.

İş makinesi operatörlüğü kursu açmanın yükümlülüklerinin ağır olduğunu ifade eden Sezgin, "Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda galeri üzerine ve teknik kısımlarda sınav yapıcısı görevindeydim. Anlaştığımız bir fabrikada sınav yapacaktık ancak bu sınavda operatörlük şartı olduğunu gördük. Daha sonra toplantıda sınava girecek arkadaşlarımızı ilgili firmaya yönlendirelim dedik ama Aydın'da olmadığını gördük. Açabilir miyiz diye düşündük ve büyük gayretler içerisinde hayata geçirdik. Tabi iş makinesi operatörlüğü kursunun yönetmeliği çok ağır ama hepsini yerine getirdik" şeklinde konuştu.

"İyi eğitim alan bir kişi kesinlikle işsiz kalmaz"

Kurstan belge almaya hak kazanan kursiyerlerin birçoğunun yüksek bir maaşla işe başlayabildiğini vurgulayan Sezgin, bayanların da kursa her geçen gün ilgisinin arttığına dikkat çekerek, "Belge işin başlangıcı. Nasıl araç kullanmak için B sınıfı ehliyetin olması zorunlu ise iş makinesi üzerine çıktığımızda da operatörlük belgesi olmak zorunda. Adaylarımız bir ay boyunca eğitim görüyor ve her ay sonunda da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavlar yapılıyor. Başarılı olanlar en geç 1 ay 10 gün içerisinde bizden sertifikalarını teslim alıyorlar. Şu ana kadar yaklaşık bin adayımızı belgelendirdik. Ortalama 700 adayımız ise hemen işlerine 'merhaba' dediler. Hatta bizim çalışanlarımız ve ben de bu kurslara yazıldık. Ben de ekskavatör sınavına gireceğim bu ay. Bayan kursiyerlerimizin çok olması bize gurur veriyor. Her ay belki de 120 adayımızdan yaklaşık 30'u bayan oluyor. Bayanlar artık çok bilgili. Bu işlere artık çok meraklılar. Bazı fabrikalar da özellikle bayan operatör almak istiyorlar. Şu an gerçek anlamda makineye hakim olan operatörler gerçekten çok yüksek maaş alıyorlar. Operatörlük belgesi olan ve gerçekten iyi bir eğitim alan bir adayımız kesinlikle işsiz kalmaz ve asgari ücretin çok daha üzerinde iyi bir maaşla işe başlar" dedi.

"Bütçem olsa evime forklift alırım, çok eğlenceli"

Kursiyerlerden Baturalp Binici ise forklift kullanmanın çok eğlenceli olduğunu ve hobi amaçlı evine forklift almak istediğini belirterek, "Burada forklift eğitimi yapıyoruz. Hevesim var. İş makinelerini kullanma hevesim var. İlk önce forklift sonra kepçeye geçmeyi istiyorum. İlk başta kolayından başladım. Çünkü en kolayı forklift. Üç kol var sadece bunda. Kepçe tarzı makinelerde daha fazla kol ve daha fazla bilmeniz gereken şey var. O yüzden ilk bundan başladım. İleriki zamanlarda da kepçe ve diğer iş makineleri ile devam edeceğim. Bu kursun ardından ilk önce fabrikalara başvuru yapacağım. Forklift için, kepçe ehliyetini de alınca onun için de başvuru yapacağım. Bu belgeleri aldıktan sonra iş bulmak daha kolay oluyor. Burada olmasa bile dil öğrendikten sonra yurtdışında dahi iş bulabiliyorsunuz. 40 günlük bir eğitimimiz var ve daha sonra sınava giriyoruz. İlk önce yazılı sonra direksiyon sınavına giriyoruz ve başarılı olduktan 1 hafta sonra belge zaten e-devletimize düşüyor. Forklift kullanmak çok keyifli. Bütçem olsa kendi evime de alırım yani o kadar keyifli. Evinde bunu hobi olarak alan hiç görmedim. Param olsa ben alıp ilk olabilirim. Çocukluğumda da kamyon, kepçe gibi oyuncaklarım vardı hep. Yaşımı doldurunca geldim aldım belgemi. Bu da bir nevi benim çocukluk hayalimdi aslında" dedi. - AYDIN