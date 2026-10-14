Haberler

BTÜ, YÖK koordinasyonundaki COP31 çalışmalarında 11 projeyle yer almaya hak kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BTÜ, YÖK koordinasyonundaki COP31 çalışmalarında 11 projeyle yer almaya hak kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), YÖK koordinasyonunda COP31 kapsamında yürütülecek çalışmalarda 11 projeyle yer almaya hak kazandı. Projeler iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve iklim dirençli kentler gibi konularda çözüm önerileri sunuyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda COP31 kapsamında yürütülecek çalışmalarda 11 projeyle yer almaya hak kazandı. Projeler; iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve iklim dirençli kentler gibi önemli konuları içeriyor.

Bursa Teknik Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilecek çalışmalarda 11 projeyle yer alacak. Projeler; iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir kentleşme, doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliğine uyum gibi alanlarda çözüm önerileri sunuyor. Kabul edilen projeler arasında, COP31 Gençlik ve Eğitim Teması kapsamında sürdürülebilirlik odaklı İngilizce eğitimi ve uluslararası iş birliğini ele alan çalışmanın yanı sıra balkonlardan kent bostanlarına uzanan tarım ve biyoçeşitlilik modeli de bulunuyor. İklim eylemini destekleyen çok modlu yeniden tasarım yaklaşımları, iklim dayanıklı kontrollü ortam tarımı için yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri ve iklim dirençli mahalleler için geliştirilen modeller de projeler arasında yer alıyor.

Enerji, deniz, konut, verimlilik

BTÜ'nün kabul edilen diğer projeleri ise konut alanlarında iklim değişikliğine bağlı hava kirliliği zararlarının modellenmesi, küresel ısınma ve istilacı türlerin Akdeniz Havzası üzerindeki etkileri, üniversite binalarında enerji verimliliğinin artırılması ve iklim dirençli şehirler için iklim zekası çözümlerini içeriyor. Ayrıca sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planlarının kentsel alanlarda uygulanabilirliğinin artırılması ile Türkiye ve Akdeniz Bölgesi'nde hidrolojik veriler ve dijital ikiz teknolojileri aracılığıyla erken uyarı ve karar destek sistemlerinin geliştirilmesi de kabul edilen projeler arasında bulunuyor.

"Gelecek için somut çözümleri destekliyoruz"

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında ortaya koyduğu çalışmaların önemine dikkat çekerek, "İklim değişikliği, günümüzün en önemli küresel sorunları arasında yer alıyor. Bu sorunla mücadele, bilimsel bilgi üretiminin yanı sıra disiplinler arası iş birliğini ve yenilikçi çözümleri de gerekli kılıyor. Üniversitemizin COP31 kapsamında 11 projesinin kabul edilmesi, akademisyenlerimizin bu alandaki bilgi birikimini ve çözüm üretme kapasitesini ortaya koyuyor. Bursa Teknik Üniversitesi olarak çevresel sürdürülebilirliği önceleyen, toplumsal fayda sağlayan ve geleceğe yönelik somut çözümler geliştiren araştırmaları desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 133 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş

Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Taksici dehşeti! Evine bıraktığı müşterisine kurşun yağdırdı

Başkentte taksici dehşeti! Eve bıraktığı müşterisine kabusu yaşattı
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı!

Collin Gosselin’den annesine ağır suçlama: Beni iki yıl bodruma kilitledi

Televizyon yıldızının oğlundan ağır iddia: 2 yıl bodruma kilitlendim
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili
Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu