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Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar

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Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar Haber Videosunu İzle
Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
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İstanbul Esenyurt'ta etkili olan şiddetli sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Hürriyet Mahallesi'nde bir kadın, sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan kadının yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Bölgede bazı araçlar da suya gömüldü.

İstanbul Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede bir kadın sel sularına kapılarak sürüklendi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan kadının yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

SEL SULARINA KAPILAN KADIN SÜRÜKLENDİ

Esenyurt'un Hürriyet Mahallesi Dereyolu mevkisinde etkili olan şiddetli sağanak, yolları kısa sürede göle çevirdi. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken bir kadın, yolda biriken suyun akıntısına kapılarak sürüklenmeye başladı.

VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

Kadının sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Akıntıya rağmen müdahale eden vatandaşlar, kadını sudan çıkarmayı başardı.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Sağanak nedeniyle bölgedeki bazı araçlar da su altında kaldı. Yollarda biriken su nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanırken kadının akıntıya kapıldığı ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

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