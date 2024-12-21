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BŞEÜ'de 'Bağımlılık ve Depresyon' Semineri Düzenlendi

BŞEÜ'de 'Bağımlılık ve Depresyon' Semineri Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Uzm. Dr. Fulya Özbolat'ı ağırlayarak bağımlılık ve depresyon üzerine kapsamlı bir seminer düzenledi. Özbolat, bağımlılığın etkilerini ve ebeveynlere çocuklarıyla nasıl destek olabilecekleri konusunda öneriler sundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen seminerde, Uzm. Dr. Fulya Özbolat, 'Bağımlılık ve Depresyon' başlıklı sunumuyla öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Uzm. Dr. Fulya Özbolat, sunumunda bağımlılık kavramını detaylı bir şekilde ele alarak bağımlılığın temelleri, bağımlılıkta tolerans ve bu durumun bireylerin yaşamı üzerindeki etkileri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Ayrıca bağımlılığın zararlarına dikkat çekerek, bireylerin bağımlı olduklarını nasıl anlayabileceklerini ve bu süreçte "hayır" diyebilmenin önemini vurguladı.

Seminerde ayrıca bağımlılıkla mücadele eden merkezlerde sunulan destek hizmetleri ve bağımlılık destek hatlarının sağladığı imkanlar hakkında bilgiler paylaşıldı. Özellikle ebeveynlerin bağımlılık konusunda çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda öneriler sunuldu.

"Hayır diyebilmenin önemi ve ebeveynlere tavsiyeler"

Bağımlılıkla mücadelenin en önemli adımlarından birinin "Hayır" diyebilmek olduğunu belirten Uzm. Dr. Fulya Özbolat, bu becerinin kazandırılmasında ailelere ve eğitimcilere büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Ayrıca, bağımlılığın sadece bireyi değil, aileyi ve dolayısıyla toplumu da etkileyen geniş çaplı bir problem olduğunu belirterek, toplumsal farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Program sonunda, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yasin Acar, Uzm. Dr. Fulya Özbolat'a teşekkür belgesi takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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