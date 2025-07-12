BŞEÜ 2025-2026 Lisansüstü Öğrenci Alım Sürecini Başlattı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü öğrenci alım süreci başladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, adaylar, başvurularını yalnızca çevrim içi sistem üzerinden gerçekleştirebileceğini söyledi. Kaplancıklı, "Başvurular üniversiteler arası iş birliği protokolleri kapsamında yapılmayacak. Bu nedenle, sehven protokol kapsamında başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Başvuru sürecinde adayların dikkatli olması gerekir. Özellikle doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunu adayların yüksek lisans başvurularında ALES puan türü aranmaksızın en az 55 puan ile başvuru sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt evraklarını şahsen ya da noter onaylı vekalet ile enstitüye teslim etmeleri gerekecek. Adaylarımızın başvuru sürecini dikkatlice takip etmeleri büyük önem taşıyor. Özellikle protokol dışı başvuruların sistemden eleneceğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Üniversite olarak lisansüstü eğitimde kaliteyi ön planda tutmaya devam edeceğiz" dedi - BİLECİK