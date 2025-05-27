Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sene sonu sergisi yoğun bir katılımla açıldı.

Halk Eğitim Merkezinde yıl boyunca devam eden giyim ve el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan sergi yoğun ilgi gördü. Açılışta konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Halk Eğitim kurslarına çeşitli iş kollarından emekli olmuş emeklilerin geldiğini, mesleğini icra ettikten sonra gelip bu kurslarda sosyalleşmek, güzel vakit geçirmek, bu arada ayrıca yeni bir meslek öğrenmek ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla eğitimlerini devam ettirdiklerini belirterek "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki bizim bu kurslarımızın, halk eğitimlerimizin aynı zamanda bir Terapi Merkezi gibi çalıştığını görüyoruz. Çünkü insanlar, insanları gördükçe, ortamlara girdikçe sosyalleşir ve mutluluk derecesi artar. İnsanlar ne zaman emekli oluyor? bir insan emekli olma dönemi; hedefleri, umutları bitince oluyor ve görüyoruz ki aslında emekli olan bir sürü hemşehrimizin hedeflerinin bitmediğini, hala bu memlekete katkı sağlamak düşüncesiyle bu kurslara gelerek bizlerle birlikte olduğunu görüyoruz. Aslında birçoğunun maddi olarak ihtiyacı olmadığını da görüyoruz ki ve buradaki kursiyerlerinde büyük bir çoğunluğu böyle, ancak sonuç olarak kurslarda bir araya gelip belirli paylaşımlar yapıp, hem kendimize hem ailemize, hem toplumumuza katkı sağlayan bir ortam oluşuyor" dedi.

Çeşitli müzik ve halk dansları gösterilerinin yer aldığı program ilgi ile izlenirken giyim ve el sanatları kurslarında üretilen kıyafetlerin sunulduğu defilenin ardından sergi açılışı gerçekleşti. Vali Aygöl ve beraberindekiler Bozüyük Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el işi göz nuru eserlerinin görücüye çıktığı sergiyi gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. - BİLECİK