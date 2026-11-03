Bozdoğan Kaymakamı Sözen, Ümit-Güldane Erdal Ortaokulu'nda eğitim-öğretimi inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Ümit-Güldane Erdal Ortaokulu'nu ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Sözen, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, okul ziyaretleri kapsamında Ümit-Güldane Erdal Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul yöneticileri tarafından karşılanan Kaymakam Sözen, okulun genel durumu, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında sınıfları da ziyaret eden Kaymakam Sözen, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarına ilişkin görüşlerini dinledi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Sözen, öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı