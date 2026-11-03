Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bozdoğan Kaymakamı Sözen, Ümit-Güldane Erdal Ortaokulu'nda eğitim-öğretimi inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozdoğan Kaymakamı Sözen, Ümit-Güldane Erdal Ortaokulu'nda eğitim-öğretimi inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, Ümit-Güldane Erdal Ortaokulu'nu ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Sözen, okul yöneticilerinden bilgi aldı; sınıflarda öğrencilerle sohbet edip öğretmenlerle görüştü.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Ümit-Güldane Erdal Ortaokulu'nu ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Sözen, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, okul ziyaretleri kapsamında Ümit-Güldane Erdal Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul yöneticileri tarafından karşılanan Kaymakam Sözen, okulun genel durumu, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında sınıfları da ziyaret eden Kaymakam Sözen, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarına ilişkin görüşlerini dinledi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Sözen, öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

Borsa İstanbul'da deprem! Üst düzey isim rüşvetten tutuklandı
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Geceye damga vuran paylaşım! Apar topar sildiler
Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü

Dün gece maç izlemek için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı!
12 yaşındaki çocuk tabancayla yaralandı, dayısı gözaltına alındı

Melek, evde otururken vuruldu! Gözaltına alınanlar en yakınları

Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler

Görüntüler Türkiye'den! Kuyruğun sonu görünmedi
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi
Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL

2026 yılında bu fiyata döner satıyor! Gören bir daha bakıyor