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Bozcaada'ya Ramazan Bayramı süresince bazı araçların girişi yasaklandı

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesine, İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda Ramazan Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin geçişi yasaklandı.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin gözdesi oluyor. Pek çok kişinin tercih nedeni olan Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada'ya Ramazan Bayramı süresince bazı araçların girişleri yasaklandı. Ramazan Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

İl Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda, "Geyikli-Bozcaada hattında, 10.04.2024 ile 14.04.2024 tarihleri arasında; kamyon, tır, iş makinesi, otobüs (33+kişilik) ve midibüs (19-32 kişi) cinsi araçların Bozcaada'ya geçişlerine izin verilmemektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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