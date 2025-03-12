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Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik

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Bolu'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında eşini ve 10 yaşındaki kızını kaybeden Hilmi Altın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri yaktı. Bolu'ya gidiş yolunda ailesiyle çektiği videoyu paylaşan acılı baba, "Böyle gittik, dönemedik. Adalet istiyorum" dedi.

Bolu'da Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Acılar halen tazeyken yangında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ile 10 yaşındaki kızı Alya Altın da yaşamlarını yitirdi.

"BÖYLE GİTTİK, DÖNEMEDİK"

Eşini ve kızını yangında kaybeden, kendisi de yaralı olarak kurtulan Hilmi Altın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri yaktı. Hilmi Altın, ailesiyle beraber Bolu'ya tatile gittikleri ana ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde ailenin mutlu bir şekilde şarkı söyleyip yolculuk yaptığı anlar yer aldı. Altın görüntüleri, "Böyle gittik, Dönemedik. Adalet istiyorum." notuyla paylaştı. Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verilmişti.

Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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