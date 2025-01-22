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Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Özüm Karataşlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Özüm Karataşlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karataşlı, düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Acılı anne Nilgün Karataşlı ve baba Macit Karataşlı, yaşadıkları trajik olayı gözyaşları ile paylaştı.

Bolu Kartalkaya'da bulunan otel yangınında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karataşlı, son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın acılı annesi, "Yavrumun ölüm haberi gazete manşetlerinde, yavrumun ölüsünü teşhis ettirdiler. Bir anne ölüyü nasıl teşhis eder?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Bolu Kartalkaya'daki kabusa Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalanmıştı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi. Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu. Facianın hemen ardından kızlarını arayamaya başlayan aile ise acı haberi aldı. Yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karataşlı için cenaze töreni düzenlendi. Erenköy Galip Paşa Camii'de düzenlenen cenaze namazına Karataşlı'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Karataşlı'nın diş hekimi olan babası Macit Karataşlı ve annesi Nilgün Karataşlı gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yavrumun ölüm haberi gazete manşetlerinde"

Acılı anne Nilgün Karataşlı, "Yavrumun ölüm haberi gazete manşetlerinde, yavrumun ölüsünü teşhis ettirdiler, bir anne ölüyü nasıl teşhis eder?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Ciğerim yanıyor, meleğimi kaybettim"

Baba Macit Karataşlı ise, "Ciğerim yanıyor, meleğimi kaybettim. Hiçbir önlem yoktu. Yangın merdiveni yok, ne alarm ne dedektör var. Biz çarşafı aşağıya sarkıttık. Özüm ablaları ile kalıyordu, biz eşimle kalıyorduk. O uyandı, bizi uyandırdı. Tesadüf odasının karşısında asansör var. 'Hadi gidiyoruz çabuk' deyince oda panikle koşmuş binmiş asansöre, orda hepsi birden vefat etti. Kime ne diyeyim? Bu memlekette ucuz insan hayatı. O suçu ötekine atıyor o da ötekine atıyor. Kim suçlu burada biz suçluyuz" dedi. Özüm Karataşlı'nın cenazesi kılınan namazın ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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