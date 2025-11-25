Bolu'da Su Sayaçları Uygulaması İçin Toplantı Düzenlendi

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın başkanlığında gerçekleştirilen Mülki İdare Amirleri Değerlendirme Toplantısı'nda köylerde su sayacı uygulaması başlatılması konusu masaya yatırıldı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, il genelinde yürütülen kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla mülki idare amirleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, şehrin idari gündemindeki kritik başlıklar ele alındı.

Toplantıda, il genelinde devam eden kamu ve KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi) yatırımlarının son durumu detaylıca incelenirken, yaklaşan kış mevsimi öncesinde alınacak tedbirler ve hazırlıklar gözden geçirildi. Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar kapsamında ise hane ziyaretlerine ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı uyuşturucu ile mücadele projelerinin etkinliği değerlendirildi.

Köylerde su sayacı uygulaması

Toplantının diğer önemli gündem maddeleri arasında köylerde su kullanımının kontrol altına alınması amacıyla su sayacı uygulamasına geçiş süreci yer aldı. Konunun geçtiğimiz gün İl Genel Meclisi'nde de görüşüldüğü öğrenildi.

Ulaşım güvenliği kapsamında ise kara yollarında hız sınırı uygulamalarında bütünlüğün sağlanmasına yönelik iş ve işlemler görüşüldü. Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Abdulaziz Aydın, yürütülen tüm çalışmaların vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla, kurumlar arası tam koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. - BOLU