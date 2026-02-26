Haberler

Oğlunun acısına yüreği dayanamayan anne son yolculuğuna uğurlandı
Bolu'da 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk'un intiharının ardından acılı anne Mine Konuk, oğlunun mezarında fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan anne, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti ve oğlu ile yan yana defnedildi.

Bolu'da evinde asılı halde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki çocuğun annesi, oğlunun kabri başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan kadın oğlunun mezarının yanıbaşına defnedildi.

Bolu'da 14 Şubat'ta kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar eden 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk, ailesi tarafından evde ölü olarak bulundu. Efe Kerem'in cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Kılıçarslan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evladının intiharı ile yıkılan anne Mine Konuk, oğlunun Kılıçarslan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ettiği esnada fenalaştı. Oğlunun mezarı başında fenalaşan acılı anne, kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mine Konuk, Bolu'daki tedavisinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Ankara'ya sevk edildi. Ankara'daki hastanede yoğun bakım ünitesine alınan anne Mine Konuk'tan acı haber geldi. Evlat acısına yüreği daha fazla dayanamayan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Oğlunun yanına defnedildi

Hayatını kaybeden anne Mine Konuk, Kalıcı Konutlar Camiinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından, oğlu Kerem Konuk'un mezarının yanına gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze namazına Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
