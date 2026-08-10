Yasak Denize Girdi, Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle uygulanan yasağa rağmen girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin (34), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak Valiliği'nin denize girişleri yasaklamasına rağmen Uzunkum sahilinde serinlemek için suya giren ve dalgalara kapılarak yaşamını yitiren Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü Hakan Ergin'in cenazesi, Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Uzun Mehmet Camii'ne getirildi.

Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, Ergin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Ergin'in cenaze namazını İl Müftüsü İbrahim Halil Demir kıldırdı. Kılınan namazın ve alınan helalliğin ardından Hakan Ergin'in cenazesi dualarla defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.

Olay

Olay, Kapuz Caddesi Uzunkum sahilinde meydana gelmişti. 34 yaşındaki eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin, şiddetli dalgalar arasında gözden kaybolmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sahil güvenlik, sağlık, polis ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Ergin kıyıdan açıkta bulunmuştu. Bota alınarak ilk müdahalesi yapılan Ergin, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Yaşanan acı olayın ardından polis ekipleri, Uzunkum sahili ve bölgedeki diğer plajlardan vatandaşların tahliyesini sağlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı