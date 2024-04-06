Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Bodrum'a 9 günlük bayram tatili için yoğun ilgi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 günlük bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, ilçeye gelmeye başladı. Bodrum'a gelen uçakların dolu geldiği öğrenildi.

Bodrum'da turizm sezonu 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile başlıyor. 24 Mart'tan itibaren yabancı turistlerin gelmeye başladığı Bodrum'da 9 günlük bayram tatili nedeniyle yerli turist yoğunluğu da yaşanıyor. Milas - Bodrum Havalimanı'nda günlük ortalama 11 olan iç hat uçuşu, bayram tatilinde 14'e çıkarıldı. Artarak devam eden dış hatlarda ise ağırlıklı olarak İngilizlerin geldiği, geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 11'lik artışın yakalandığı bildirildi.

"Bodrum'un dağları, çiçekleri, köylerini görmek için fırsat"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yöre Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, bu bayramın yerli turistler için bir fırsat olduğunu ifade ederek "Bu bayram, sezon öncesine denk gelen bir bayram olduğu için misafirlerimiz için büyük bir avantaj var. Çoğu Türk misafirimiz, Bodrum'un baharını bugüne kadar görmediler. Bodrum'un bir de yeşil çehresi var. Dağları, çiçekleri, köyleri. Bu bayram tatilinde misafirlerimiz Bodrum'un köylerini ve doğal yaşamını görebilecekler ve mükemmel lezzetleri tadabilecekler. Her ne kadar hava güneşli olsa da deniz sıcaklığı bir Türk vatandaşları için o kadar yüksek değil ama turistler şu an denizdeler" dedi.

Bodrum'a bayramda yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Demir, "Bodrum'a ilgi tabii Haziran ve Temmuz aylarındaki gibi olmamakla beraber bu dönemdeki normal misafir akışının yaklaşık yüzde 40'ın üzerinde olduğunu görüyoruz. Gelişler için henüz biraz erken. Çünkü Türk misafirlerimiz genelde son dakika gelmeyi seviyorlar. Herhalde bu hafta sonunu evlerinde geçirip Pazartesi gününden itibaren gelenler de olacaktır" şeklinde konuştu.

Bodrum'a iç hatlara gelen uçakların dolu olduğunu da sözlerine ekleyen Demir, "Daha önceki bayramlarda ek sefer sayıları çok yüksek oluyordu. Şu anda yüzde 30-40 civarında ek sefer konuldu. Bu da uçaklarda doluluk oranlarını yükseltti. Şu anda son aldığımız duyumlara göre sadece business class uçaklarda birkaç koltuk boş geliyor. Uçaklarımızın her ilden dolu dolu geldiğini görebiliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Mustafa Demir Türkiye Bodrum turist Muğla Turizm Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title