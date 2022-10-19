Böbreğindeki taş 100 parçaya ayrılarak çıkarıldı

Çanakkale Onsekiz Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Üroloji Bölümü'nde bir ilke imza atıldı. 66 yaşındaki Nesibe Işık 5 gün önce Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak ve ekibi tarafından Çanakkale'de ilk kez uygulanan 'Miniperk' yöntemiyle böbrek ameliyatı oldu. 2 saat süren ameliyatta, Nesibe Işık'ın sol böbreğini kaplayan taş parçası küçük bir delikten yaklaşık 100 parçaya bölünerek çıkarıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Nesibe Işık, 5 gün önce ÇOMÜ Hastanesi Üroloji Bölümü'ne böbrek ağrısı şikayetiyle başvurdu. Nesibe Işık'ın yapılan tetkik ve kontrollerinde böbreğinde büyük bir taş parçası olduğu tespit edildi. Ameliyata karar verildi. Üroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak ve ekibi tarafından Çanakkale'de ilk kez uygulanan 'Miniperk' yöntemiyle Nesibe Işık ameliyat oldu. Işık'ın böbreğini kaplayan taş, parçalandı. Yaklaşık yüz parçaya ayrılan taş parçaları, böbrekte küçük bir delik açılarak alındı.

Nesibe Işık'ın sol böbreğinde böbreğin içerisini tamamen dolduran, bilimsel olarak geyik boynuzu olarak adlandırılan dev böbrek taşı mevcut olduğunu belirten Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak, "Hastamızın böbrek fonksiyonları da sınırda çalışmaktaydı. Bu nedenle hastamıza ve böbreğe daha az hasar verecek, Çanakkale'de ilk kez uygulanan 'Miniperk' yöntemi ile daha küçük bir delikten böbrek taşlarının tamamını temizledik. Günümüzde teknolojik gelişmeler ve bilimsel yöntemler hep daha az zarar veren, daha küçük kesi ile yapılan cerrahilere doğru değişim göstermekte, biz de ÇOMÜ Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı olarak, bu teknolojiye ayak uydurma çabasındayız. Hastalara daha az hasar veren 'Minimal Invaziv' olarak adlandırılan yöntemleri uygulamaya çalışıyoruz. Bu nedenle hastamıza çok daha küçük bir delikten, çok büyük olan böbrek taşı alma işlemini yani, ilk kez 'Miniperk' yöntemini uyguladık. Hastamızın şu an sağlık durumu gayet iyi, çok kısa zamanda toparlandı" dedi.

Doç. Dr. Sancak, ÇOMÜ Hastanesi Üroloji Bölümü'nün başarılı ameliyatlara imza atmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Böbreğinden bir avuçtan fazla taş çıkan Nesibe Işık ise, "Bazı rahatsızlıklarım vardı ve bu rahatsızlıklarımın böbreğimdeki taşlardan kaynaklandığını bilmiyordum. Önce Çan Devlet Hastanesine ardından da ÇOMÜ Hastanesine geldim. Burada yapılan muayenede böbreklerimin filmi çekildi ve böbreklerinde çok büyük taşın olduğu görüldü. Bir süre sonra böbrekteki büyük taş böbrek kanalına çıkınca doktorum böbrek taşının alınması gerektiğini söyledi. Doktorum bana ameliyat günü verdi ve ameliyat günü geldik ameliyata girdik doktorum büyük böbrek taşını aldı Allah ondan razı olsun. Ameliyattan sonra böbreğimden çıkan taşı gördüm neredeyse ev temeli yapacak kadar taş vardı. Şikayetlerim kalmadı. Allah hocamızdan razı olsun" diye konuştu. - ÇANAKKALE