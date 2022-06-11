Birleşik Kamu-İş Sinop'ta Tüik'in Enflasyon Rakamlarını Protesto Etti - Haberler

MUSTAFA USTA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Sinop'ta TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla Ankara'daki eylemde konfederasyon yöneticileri ve üyelerine yönelik polis şiddetini protesto etti. Birleşik Kamu-İş Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu, "AKP iktidarının rakamlarla oynama kabiliyeti işsizliği ve enflasyonu gizleyemeyecektir. Yurttaşların yaşam deneyimleri TÜİK'in işsizlik ve enflasyonunu rakamlarının tam tersini göstermektedir" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda toplandı. Sendika üyeleri, "Ekmeğimizi AKP ve TÜİK değil mücadelemiz belirleyecek", "Yalan söyleme TÜİK hakkımızı istedik" pankartları açtı. Burada açıklama yapan Birleşik Kamu-İş İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu, şöyle dedi:

"AKP İktidarı acilen ciddi ve somut adımlar atmalı ve milyonlarca gencimizin ve yurttaşımızın işsizlik sorununu çözmelidir. Yandaşa, partiliye, mülteciye, akrabaya, haksız bir şekilde ulaşabildiği her yerden maaş alan liyakatsizlere tanıdığı ayrıcalıklardan vazgeçip, ülkesi için mücadele veren kamu emekçilerinin ve emeklilerin sorunları ile ilgilenmeye davet ediyoruz. Aksi halde, sayıları milyonları aşan kamu emekçileri ve emekliler AKP'ye bunun hesabını sandıkta soracaktır

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı oranlarına göre aylık bazda yüzde 2,98, beş aylık bazda yüzde 35,64 ve son bir yıla göre yüzde 73,5 oranında artış yaşandı. Ancak, açıklanan enflasyon oranları son 20 yılın en yüksek seviyelerinde seyretse de açıklanan veriler gerçeği yansıtmamaktadır. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu araştırma birimi Kamu-Ar'ın yaptığı araştırmaya göre mayıs ayı enflasyon oranı, aylık bazda yüzde 9,2, beş aylık bazda 65,6, yıllık bazda yüzde ise 159,6 oranı ile üç haneli rakamlardadır.

Kamu-Ar verilerine göre yıllık bazda sebzede 422,4, meyvede yüzde 243,1, ekmek, pirinç un ürünlerinde 139,4 gibi oranlarda enflasyon yaşanmaktadır. Kamu-Ar verilerinin TÜİK'in verilerine kıyasla vurdumduymaz AKP iktidarına inandırıcı gelmese de yurttaşlar çarşı pazarda gerçeği yaşayarak öğrenmektedir. Doğalgaz son 1 yılda sanayide yüzde 601, konutta yüzde 146 zamlandı. '320 metreküp doğalgaz bulduk' müjdesinden sonra doğalgaza 13 kere elektriğe 12 kere zam geldi. Kamu çalışanları ve emeklilere ise enflasyon farkı harici yüzde 7,5 oranında zam yapılması bugün yaşanan enflasyona göre maaşların alım gücü geçen yılın asgari ücretin bile gerisine düşmüştür. Görevleri kamu çalışanları ve emeklilerin haklarını savunmak yerine AKP iktidarının emrine amade bir şekilde imzaladıkları toplu sözleşmeye göre, temmuz ayında ilk altı aylık enflasyondan verilen yüzde 7,5 oranı düşülerek 7 puan eklenecektir. Anlaşılacağı üzere kamu emekçileri ve emeklilere haziran ayı enflasyonu kalem oyunları ile yüzde 0'a bile düşse ilk beş ay enflasyonu yüzde 35,64 olarak hesaplandığı için maaş zamları 0,5 puan aşağı çekilerek 35,14 olarak yansıtılacaktır. Haziran ayına yine doğalgaza yüzde 30, elektriğe yüzde 15 zamlarla girdik. Geçtiğimiz yıllarda, yılda sadece iki kere gelen zam haberlerinden bile rahatsızlık duymaktaydık. Ancak AKP hükümeti, günlük olarak gelen zam haberlerindense artık aylık zamlara bile yurttaşları razı etmeye çalışmaktadır. TÜİK'in çarpıtılmış rakamlarının bile gerisinde seyrederek kamu emekçileri günden güne yoksulluğa mahküm edilmiştir. Bundan sadece 10 yıl önce en düşük kamu emekçisi maaşının asgari ücretin 2,4 katı olduğunu göz önünde bulundurursak, yıllarını eğitime ve ülke çıkarlarına adamış kamu emekçilerinin maaşı asgari ücretle bir tutulmaya başlanmıştır. Sürekli geçmişten medet uman AKP iktidarının bu hesapla en düşük kamu emekçisi maaşını en az 10 bin liraya çıkarması gerekmektedir."

"İŞSİZLİK RAKAMI NİSAN AYINDA 11,4 GENÇ İŞSİZLİK 22,7 AÇIKLANDI"

TÜİK'in nisan ayı işsizlik rakamlarına göre geçen aya oranla yüzde 0,4 artarak yüzde 11.5 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 22,7 olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. Ancak bu rakamların ve hesaplama yönteminin ne kadar gerçeği yansıttığı bir tartışma konusudur. TÜİK'in açıkladığı her istatistik gibi işsizlik rakamları da hayal ürününden başka bir şey değildir. AKP iktidarının rakamlarla oynama kabiliyeti işsizliği ve enflasyonu gizleyemeyecektir. Yurttaşların yaşam deneyimleri TÜİK'in işsizlik ve enflasyonunu rakamlarının tam tersini göstermektedir. AKP iktidarının politikaları, işsizliği hafifletecek sonuçlar yaratması mümkün değildir. AKP iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ettikçe ekonomideki kriz büyümeye ve milyonlarca emekçi açlığa ve işsizliğe mahküm olmaya devam edecektir. AKP iktidarının akla ve bilime uygun bir şekilde üretim, yatırım ve düzgün bir para politikası üretmemesindeki ısrarı son bulmadıkça ekonomik krize hiçbir şekilde çözüm üretemeyecektir. AKP İktidarı acilen ciddi ve somut adımlar atmalı ve milyonlarca gencimizin ve yurttaşımızın işsizlik sorununu çözmelidir. Yandaşa, partiliye, mülteciye, akrabaya, haksız bir şekilde ulaşabildiği her yerden maaş alan liyakatsizlere tanıdığı ayrıcalıklardan vazgeçip, ülkesi için mücadele veren kamu emekçilerinin ve emeklilerin sorunları ile ilgilenmeye davet ediyoruz. Aksi halde, sayıları milyonları aşan kamu emekçileri ve emekliler AKP'ye bunun hesabını sandıkta soracaktır."

Görüntü dökümü:

*Celal Şahbenderoğlu basın açıklaması

ANKA / Yerel