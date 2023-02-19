7.7 ve 7.6'lık depremlerle yıkılan Kahramanmaraş'ta enkaz böyle taşınıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 77. ve 7.6'lık depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenleniyor. Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk dron ile havadan görüntülendi.

"GÜNDE 6-7 KEZ GİDİP GELİYORUM"

Devlet Su İşleri'nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, "Depremin 2'inci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz. Türkiye'nin yedide biri yıkıma uğradı. Enkaz bugünlük tepe oldu. Yarın için bir yer ayarladılar. Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz" şeklinde konuştu.

İşte kamyonların oluşturduğu kuyruk: