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7.7 ve 7.6'lık depremlerle yıkılan Kahramanmaraş'ta enkaz böyle taşınıyor

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Gün içerisinde 6-7 sefer yapan kamyonların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 77. ve 7.6'lık depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenleniyor. Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk dron ile havadan görüntülendi.

"GÜNDE 6-7 KEZ GİDİP GELİYORUM"

Devlet Su İşleri'nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, "Depremin 2'inci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz. Türkiye'nin yedide biri yıkıma uğradı. Enkaz bugünlük tepe oldu. Yarın için bir yer ayarladılar. Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz" şeklinde konuştu.

İşte kamyonların oluşturduğu kuyruk:

Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor

Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor

Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor

Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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