Bingöl haber! Genç vücut geliştirme sporcusu Türkiye'de bir ilki başardı

Profesyonel vücut geliştirme sporcusu Mustafa Yıldız, tarihi bir başarının altına imza attı. Yıldız, Olympia Amateur Eastern Europe'da şampiyon olduktan sonra dünyanın farklı ülkelerinden atletlerin karşılaştığı, şampiyonlar şampiyonunu belirlemek için yapılan overall kıyasında 2'nci olarak Pro Card almaya hak kazandı. Türkiye de en genç yaşta Pro Card sahibi olan 29 yaşındaki atlet, Pro Lig'de boy gösterip, dünyanın en iyilerinin yer aldığı Mr. Olympia'ya katılmak için mücadele verecek.

Uzun bir süredir Avrupa'nın vücut geliştirme alanında en prestijli yarışmalarından biri olan Olympia Amateur Eastern Europe yarışmasına hazırlanan Mustafa Yıldız, organizasyonda tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı. Yıldız, Super Heavy Weight kategorisinde rakiplerinden; estetik, simetri ve proporsiyon alanlarında büyük farklarla sıyrılıp, yarışmayı şampiyon olarak tamamladı. 29 yaşındaki sporcu, şampiyona sonrasında dünyanın farklı noktalarından katılan atletlerin kozlarını paylaştığı ve tüm sıkletlerin katıldığı şampiyonlar şampiyonu overall kıyasında 2'nci olarak International Federation Of Body Builders (IFBB) Pro Card'ın sahibi oldu. Open Super Heavy Weight kategorisinde ağır sıklette mücadele edip, Pro Card alan Yıldız, ayrıca tarihi bir başarının da altına imza atmış oldu. 29 yaşındaki sporcu, Türkiye'de bu kartı almayı başaran en genç atlet unvanını elde etti.

Mr. Olympia için en önemli adım: Pro Card

Milli atlet, Pro Card sayesinde kariyerine profesyonel vücut geliştirme sporcusu olarak devam edebilecek. Yıldız, Pro Card sayesinde vücut geliştirme sporunun Dünya Kupası olarak kabul edilen Mr. Olympia'da da boy gösterme şansına sahip olacak. Fakat Yıldız'ın, dünyanın en iyileriyle yarışabilmesi için profesyonel müsabakalarda yani Pro Lig'de birincilik elde etmesi veya dereceye girmesi gerekiyor.

"Yıllardır hayal ediyordum"

Kazandığı büyük başarının ardından açıklamalarda bulunan Yıldız, "Pro Card, sayılı sporcuya veriliyor ve Pro Card'ı kazanmayı yıllardır hayal ediyorum. Kariyerimde önemli bir kilometre taşını geride bırakmış bulunuyorum. Pro Card, dünyanın en iyi sporcularının yer aldığı Mr. Olimpia'da mücadele etmem için büyük bir fırsat. Şimdi çok daha zor bir süreç beni bekliyor. Pro Lig'de birbirinden zorlu isimler ile yarışacağım. Çok çalışıp, iyi bir derece elde ettikten sonra Mr. Olimpia'da boy gösterebilecek bir seviyeye gelmeyi hedefliyorum" dedi.

"Ülkeme bu zaferi getirmiş olmak beni onurlandırıyor"

Yıldız, şu an bulunduğu konuma çok zorlu yollardan geçerek geldiğini belirtti. Müthiş bir azim ve kararlılık sergilediğini vurgulayan milli sporcu, "Pro Card'ı alabilmek için çok uzun yıllar mücadele ettim. Böylesine büyük bir başarıyı elde edebilmek için kararlılık çok önemli. Ülkeme bu zaferi getirmiş olmak beni onurlandırıyor. Şimdi ise daha büyük hedefler için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

10 organizasyonda 5 şampiyonluk

Milli sporcu, şu ana kadar kariyerinde 10 büyük organizasyonda mücadele etti. İlk olarak 2016'da Türkiye şampiyonu olan Yıldız, 2017'de tam 3 organizasyonda performans sergiledi. Milli sporcu, Dünya Amatör Vücut Geliştirme Birliği (WABBA) tarafından düzenlenen organizasyonu birincilikle noktalarken, NAC World turnuvasında ise ikinci oldu. Mustafa Yıldız, ardından WBBF European Championship şampiyonasını zaferle tamamladı. 29 yaşındaki sporcu, 2018'de ise Olympia Amateur'un iki ayağına katıldı. Yıldız, İspanya'da 2'ncilik elde ederken Portekiz'de ise 5'inci oldu. Milli atlet, 2019'da William Bonac Classic Dünya Şampiyonası'nda kürsünün 3'üncü basamağına çıktı. Aynı yıl içerisinde düzenlenen Rusya'daki uluslararası turnuvada boy gösteren Yıldız, bu organizasyonu da şampiyonlukla tamamladı. Yıldız, bu yıl içerisinde ise Olympia Amateur Eastern Europe Overall'da ikincilik elde ederken, aynı organizasyonun Olympia Amateur Eastern Europe kategorisinde şampiyon oldu.

Spor hayatına futbol oynayarak başladı

6 Temmuz 1993'te Sakarya'da dünyaya gelen Mustafa Yıldız, spor hayatına 11 yaşında futbol oynayarak başladı. Yıldız, 2 yıl boyunca amatör liglerde boy gösterdi. Bir arkadaşının tavsiyesi ile judoya başlayan Yıldız, kısa sürede maçlara çıkabilecek bir duruma geldi. Yıldız, Avrupa Şampiyonası'na az bir süre kala yaşadığı bisiklet kazasında omzundan sakatlandı. Doktor, milli sporcuya 2 yıl boyunca spor yapmaması gerektiğini söylese de müthiş bir azim örneği gösteren Yıldız, 3 ayda geri döndü. 15 yaşında fitness kariyerine başlayan Yıldız, yaklaşık 4 sene sonra profesyonel olarak bu spora devam etme kararı aldı. Sakarya Üniversitesi Spor Akademisi'nde eğitim hayatına devam eden Yıldız, spor yaşamında çok yönlü oluşu ile dikkat çekti. Küçük yaşlarda futbol ve judo yapan Yıldız, vücut geliştirme sporunun yanına, tenis, hentbol, yüzme ve profesyonel masörlük gibi branşları da ekledi ve bu alanlarda antrenörlük belgeleri aldı. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Yıldız, spor bilimleri fakültesinden mezun olmuştur.

8 bin aktif üyesine online danışmanlık hizmeti veriyor

Günümüzde birebir olarak özel ders eğitimleri veren Yıldız, İstanbul Kadıköy'de bulunan ofisinde danışmanlık hizmeti de veriyor. Ayrıca herkesin spor yapabilmesi için katkı vermeye çalışan milli atlet, #BEGREENTEAM Fitness takımını kurdu. Yıldız, bu oluşum doğrultusunda; kendini geliştirmek, sağlıklı yaşam ve hedeflerine doğru yollar ile ulaşmak isteyen herkese yardımcı olmayı amaçlıyor. İnternet üzerinden online olarak danışmanlık hizmeti veren Mustafa Yıldız'ın bünyesindeki BeGreen'in ise 8 bin aktif üyesi var. Yıldız, bu sektörü domine eden ve öncü isimlerin başında geliyor. - SAKARYA