Bilirkişi, Ordu'da Yapılacak Deniz Dolgusu İçin Verilen 'Çed Gerekli Değildir' Kararını Hukuka Uygun Bulmadı

ORDU (ANKA) -

GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu Çevre Derneği'nin (ORÇEV) Melet ile Turnasuyu ırmakları arasında denizi doldurarak yapılacak kıyı düzenlemesi için verilen "ÇED gerekli değildir" kararına karşı açtığı davada bilirkişi heyeti raporunu mahkemeye verdi. Bilirkişi raporunda, "ÇED gerekli değildir" kararının hukuka uygun olmadığı belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu ilçesinin Cumhuriyet ve Gülyalı ilçesinin Turnasuyu mahallelerinden geçen Melet ile Turnasuyu ırmakları arasında denizi doldurarak yapmayı planladığı yürüyüş ve bisiklet yolu proje için Ordu Valiliği tarafından "ÇED gerekli değildir" kararı verilmişti. ORÇEV, proje ile doğaya zarar verileceği gerekçesiyle "ÇED gerekli değildir" kararının iptali için Ordu 2. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, proje alanında yaptığı inceleme sonrası hazırladığı raporu mahkemeye sundu. Bilirkişi heyeti, "ÇED gerekli değildir" kararının hukuka uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

"KAMU YARARI YOK"

ORÇEV'den konuya ilişkin bugün yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı projede kamu yararı olmadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi.

"Ordu Büyükşehir Belediyesi, rıhtım ile Turnasuyu Irmağı arasındaki alanda deniz dolgusu ve kıyı düzenlemesi adı altında kamu yararı olmayan parça parça projeler yaparak, denizi yok ederek halkın denize ulaşımını ortadan kaldırıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin deniz dolgusu ve kıyı düzenleme projelerine açtığımız davaları kazandık.

Melet Irmağı ile Turnasuyu Irmağı arasındaki yeni projenin de diğerlerinde olduğu gibi halkın denize ulaşımını engelleyen, denize zarar veren proje olduğunu belirterek alınan 'ÇED gerekli değildir' kararına karşı dava açtık. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, yerinde yaptıkları incelemenin raporunu mahkemeye ilettiler. Hazırlanan rapor, haklılığımızı bilim insanları görüşüyle de kanıtlandı. Şimdi sıra mahkemede. Mahkeme gün verecek ve duruşmalı mahkeme olacak. Mahkemenin, bilirkişi heyeti raporunu dikkate alarak karar vereceğini umuyoruz. Son karar mahkemenin. Deniz dolgusu ve kıyı dolgularıyla ilgili kazandığımız ancak Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin uymadığı diğer davalar lehimize sonuçlandığı için aynı özellikte olan bu davanın da lehimize sonuçlanacağına inanıyoruz."