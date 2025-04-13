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Bilecik' te Yeni Yurt İnşaatları İncelendi

Bilecik' te Yeni Yurt İnşaatları İncelendi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin yurt alanlarını ziyaret ederek inşaat süreci hakkında bilgi aldı. Yurt projeleri, öğrencilerin barınma kalitesini artırmayı hedefliyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), yerleşkesi içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait olarak inşası devam eden yurt alanlarında incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette; öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak, yaşam kalitelerini artırmak ve üniversite yaşamlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla yapımı süren yurt projeleri hakkında yetkililerden bilgi alındı. Bilecik Valisi Aygöl ve Rektör Kaplancıklı, çalışmaları yerinde değerlendirerek yürütülen sürecin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İnşaatı devam eden yurtların tamamlanmasıyla birlikte, üniversitemizin barınma kapasitesinin önemli ölçüde artması ve öğrencilerimize daha modern yaşam alanlarının sunulması hedefleniyor. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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