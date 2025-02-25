MİT, Reyhanlı saldırısının failini sınır ötesi operasyonla yakaladı

Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı
Pentagon'dan 'Dedeağaç kapatılacak' iddiasına yanıt

Erdoğan'ın isteği gerçekleşiyor mu? Pentagon'dan bomba iddiaya yanıt
Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak

İşte kongrede gövde gösterisi yapan Erdoğan'ın asıl hedefi
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina ve Oğuz'un pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti

Ünlü yorumcular 2 pozisyonda da tereddütsüz görüş belirtti

Bilecik'te Tarım ve Hayvancılık Projeleri Değerlendirildi

Bilecik'te Tarım ve Hayvancılık Projeleri Değerlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ile bir araya gelerek tarım ve hayvancılık alanındaki projeleri ve çiftçilerin ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'la bir araya gelerek bölgedeki çiftçilerin ihtiyaçları ve taleplerini değerlendirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ı makamında yaptığı ziyarette ilçede tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilecek projeler ve çalışmalar değerlendirildi. Görüşmede, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla yapılacak projeler üzerinde duruldu.

İl Müdürü Yoldaş, tarım ve hayvancılık alanında sürdürülebilir projelerin önemine vurgu yaparak, "Bilecik'in tarımsal potansiyelini artırmak ve çiftçilerimize daha fazla destek sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ziyaret, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak daha verimli projeler geliştirmemize imkan tanıyacak" dedi.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç ise, ilçede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, "Osmaneli, tarım ve hayvancılık açısından büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, çiftçilerimize ve üreticilerimize destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve kırsal kalkınma projeleri gibi konular ele alındı. Ayrıca, bölgedeki çiftçilerin ihtiyaçları ve talepleri de değerlendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ünlü şarkıcının son hali hayranlarını endişelendirdi
img

Kabine sonrası bir şehrimizi havalara uçuracak müjde
img

Askeri araç uçuruma yuvarlandı, çok sayıda asker hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası

Serdar Ortaç'a yasa dışı bahis reklamı davasında ceza çıktı
Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu

Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu
Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.