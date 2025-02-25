Bilecik'te Tarım ve Hayvancılık Projeleri Değerlendirildi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'la bir araya gelerek bölgedeki çiftçilerin ihtiyaçları ve taleplerini değerlendirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ı makamında yaptığı ziyarette ilçede tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilecek projeler ve çalışmalar değerlendirildi. Görüşmede, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla yapılacak projeler üzerinde duruldu.

İl Müdürü Yoldaş, tarım ve hayvancılık alanında sürdürülebilir projelerin önemine vurgu yaparak, "Bilecik'in tarımsal potansiyelini artırmak ve çiftçilerimize daha fazla destek sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ziyaret, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak daha verimli projeler geliştirmemize imkan tanıyacak" dedi.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç ise, ilçede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, "Osmaneli, tarım ve hayvancılık açısından büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, çiftçilerimize ve üreticilerimize destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve kırsal kalkınma projeleri gibi konular ele alındı. Ayrıca, bölgedeki çiftçilerin ihtiyaçları ve talepleri de değerlendirildi. - BİLECİK