Bilecik'te Kurban ve Yaz Kuran Kursu Organizasyonu Toplantısı Düzenlendi

Bilecik İl Müftülüğünce il ve ilçelerde görev yapan personele yönelik '2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve İstişare Toplantısı' ve '2025 Yılı Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi.

Kayıboyu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocukluk Dönemi Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Zuha Döndü Seven konuşmacı olarak katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda din görevlilerine hitap eden İl Müftüsü Ahmet Dilek, vekaletle kurban organizasyonunun önemine değindi. Konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen vekaletle kurban kesim organizasyonunun, mazlum ve muhtaç coğrafyalara umut taşıyan önemli bir hizmet olduğunu vurgulayan Dilek, din görevlilerinin bu konuda rehberlik sorumluluğuna dikkat çekti.

Daha sonra kürsüye gelen Çocukluk Dönemi Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Zuha Döndü Seven, 2025 yılı için kurban organizasyonu hakkında bilgi verirken, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ülke içinde ve dışında her açıdan mazlum ve mağdur coğrafyalarının umudu olduğuna söyledi. Seven "Kurban ibadeti, toplumda birlik ve beraberliğin, kardeşliğin pekişmesine katkı sağlar; yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Bu ibadet sayesinde fakir, yoksul ve yardıma muhtaç kardeşlerimizin yüzü güler, onların da bayram sevincini yaşamalarına vesile olunur" ifadelerine yer verdi. Kurban hizmetlerinde özverili bir şekilde gayret gösteren müftülerimiz, vaizlerimiz, imam-hatip ve müezzin-kayyımlarımız, Kur'an kursu öğreticilerimiz başta olmak üzere Başkanlığımızın her bir personeline şükranlarımızı sunarız" dedi.

"Yaz Kur'an Kursları, çocuk ve gençlerin dünyasına etkili bir dokunuştur"

Konuşmasının devamında yaz Kur'an kurslarına değinen Dr. Seven, bu kursların çocukların ve gençlerin dini eğitimine büyük katkı sağladığını belirterek, "Yaz Kur'an kursları, çocuklar ve gençlerin üzerinde olumlu bir iz bırakmak, İslam'a dair bir sevgi uyandırmak, ibadetleri öğretmek ve ahlaki değerleri aktarmak hususunda bazen tek imkanımız olabilmektedir. Bir çocuğun gönlüne düşmek, Nebevi sünnetin varisi olarak sonraki nesillere İslam'ı anlatmak; bir aşk, bir heyecan ve bir ideal meselesidir. Yaz Kur'an kursu öğreticilerimiz, şartlar ne kadar zorlu olsa da, hayırda öncü olarak Kur'ani müjdenin muhatabı olmak, sabırla, şükürle yapılan işi benimsemek, ömründe bu imkana belki de tek bir yaz tatilinde kavuşacak bir çocukta kalıcı bir tesir oluşturmak için çalışmaktadır. Yaz Kur'an kurslarının sadece Kur'an-ı Kerim öğretimiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve sosyal etkinlikleri de içerir" dedi.

Programa il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, il ve ilçelerde görev yapan personel katıldı. - BİLECİK