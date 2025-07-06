Bilecik'te Güvenli Yaşam İçin Bilgilendirme Faaliyeti

Bilecik'te Güvenli Yaşam İçin Bilgilendirme Faaliyeti
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Bilecik Emniyet Müdürlüğü, 'Bilinçli Toplum, Güvenli Yaşam' sloganıyla dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları bilgilendirme kampanyası düzenledi. Ekipler, çeşitli alanlarda halka güvenlik uyarıları yaparak bilgilendirici broşürler dağıttı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Bilecik'te 'Bilinçli Toplum, Güvenli Yaşam' sloganıyla yürütülen çalışmada, vatandaşlara dolandırıcılık türleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında önemli bilgiler aktarıldı. Ekipler, başta iş yerleri olmak üzere parklar, otogar, cadde ve sokaklarda vatandaşlarla birebir temas kurarak, çeşitli güvenlik uyarılarında bulundu. Son dönemde artış gösteren telefon ve internet dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunması, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği vurgulandı. Çalışma kapsamında hem sözlü bilgilendirmeler yapıldı hem de bilgilendirici broşürler dağıtılarak vatandaşların farkındalık düzeyinin artırılması hedeflendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, bu tür faaliyetlerin süreceğini belirterek, toplumsal bilinçlenmenin suçla mücadelede en güçlü adım olduğunu ifade ederek, "Toplum olarak bilinçlenmek, birlikte daha güvenli bir yaşam için en güçlü adımımızdır. Vatandaşların güvenlik konularında her zaman yanlarında olacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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