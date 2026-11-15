Bilecik'te evlilik kredisi alan ailenin bebek sevinci İl Müdürü ziyaretiyle paylaşıldı

Bilecik'te evlilik kredisiyle yuva kuran çiftin bebek sevincine ortak oldular.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, evlilik kredisi desteğinden yararlanarak yuva kuran ve 2026 yılında bebek sahibi olan aileyi ziyaret etti. "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisinden faydalanan aileyle bir araya gelen İl Müdürü Nejat İlhan, çiftin bebek sevincini paylaştı. Ziyarette aileye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın mektubu ve selamları ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi. Ayrıca aileye yenidoğan çantası hediye edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Gençlerimizin yuva kurma sürecinde yanlarında olduğumuz gibi aile olmanın mutluluğunu yaşadıkları bu özel günlerde de yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Minik yavrumuza sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı