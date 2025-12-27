Osmaneli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde bulunan 860 rakımlı Ağlan Köyü'nde yılın ilk kar yağışı sabah saatleri de başladı. Köydeki evlerin üzerleri beyaz örtü ile kaplanırken, muhtarlık, "Sabahın erken saatleri de başlayan Kar yağışının böyle devam etmesi sonuncunda ilerleyen saatlerde yerler karla kaplanacak dışarıdan köyümüze gelecek olan misafirlerimizin gelirken tedbirli gelmelerini araçlarında zincir, takoz, çeki halatı bulundurmaları gerekir. Kar yağışı tüm çiftçilerimizi sevindirdi inşallah kar yağışı böyle devam eder de göletlerimiz dolar. Önümüzdeki sezon çiftçilerimiz susuzluk çekmez" duyurusunda bulundu. - BİLECİK