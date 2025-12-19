Haberler

Bilecik'te 2 aydır süren içme suyu krizi çözüldü

Bilecik'te 2 aydır süren içme suyu krizi çözüldü
Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde, içme suyu kaynağının bulanıklığı nedeniyle yaşanan kriz, yapılan teknik incelemeler ve drenaj uygulamaları ile sona erdi. Köy halkı, artık temiz ve güvenilir içme suyuna kavuştu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde yaklaşık iki aydır yaşanan içme suyu krizi çözüldü.

Pazaryeri ilçesine bağlı yaklaşık 200 nüfuslu Sarıdayı köyünde, mevcut su kaynağından akan suyun bulanık ve çamurlu olması nedeniyle köy halkı uzun süredir içme suyu sıkıntısı yaşıyordu. Bu süreçte köyün içme suyu ihtiyacı, vatandaşların mağdur olmaması için Bilecik İl Özel İdaresi tarafından tankerlerle karşılandı. Kalıcı çözüm için Pazaryeri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sahada detaylı teknik incelemeler yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında su kaynağında kapsamlı drenaj uygulamaları gerçekleştirilerek suyun verimi ve kalitesi artırıldı. İncelemeler sonucunda tespit edilen uygun yeraltı suyu, mevcut içme suyu tesisine entegre edilerek köyün su temini daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Sarıdayı köyü yeniden temiz ve güvenilir içme suyuna kavuştu.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak, "Bir köyümüzde daha su kalitesini içilebilir duruma getirdik. Sarıdayı köyümüzde yaşanan su sorununu yakından takip ettik. İl Özel İdaremiz ve Köylere Hizmet Götürme Birliğimizle koordineli şekilde yürütülen çalışmalar neticesinde köyümüz sağlıklı içme suyuna kavuştu. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
