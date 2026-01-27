Haberler

Mehmet Bozdağ, Bilecik'in Osmanlı mirasını anlattı

Mehmet Bozdağ, Bilecik'in Osmanlı mirasını anlattı
Güncelleme:
Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ, Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci ve tarihi şahsiyetler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bu mirasın korunmasının önemine vurgu yaptı.

Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ, Bilecik'in Osmanlı mirasını anlattı.

Mehmet Bozdağ, Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci ve Bilecik'in tarihi-manevi mirası üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, yapımcılığını üstlendiği dizi projelerinde Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci ile Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali gibi tarihi şahsiyetlerin anlatımına yer verdiklerini dile getirdi. Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'in, tarihi ve kültürel açıdan özel bir konumda bulunduğu kaydedildi. Tarihi şahsiyetlerin ve olayların doğru kaynaklara dayanarak aktarılmasının, kültürel mirasın korunmasına katkı sunduğu aktarıldı. Program kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi ile Şeyh Edebali Külliyesi'nde bulunuldu. Tarihi ve manevi mekanlarda dua edildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Bilecik, Osmanlı Devleti'nin doğduğu topraklar olarak tarihimizin en önemli şehirlerinden biri. Bu mirasın doğru şekilde anlatılması ve yaşatılması hepimizin sorumluluğudur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
