Bilecik haberleri: Bozüyük'ün kurtuluşunun 100. yılı törenle kutlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri sabah saatlerinde Atatürk Anıtına Bozüyük Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile devam eden tören, şehitlerin ruhu için dualar edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sürdü. Öğrenciler tarafından kurtuluş ile ilgili şiirlerin de okunduğu program, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Başkan Bakkalcıoğlu, "Bu sene Ağustos ayı yaklaştıkça her yıl yaşadığımdan daha fazla bir his, bir duygu kapladı içimi. Sonra anladım ki Kurtuluş Savaşını taçlandıran Atatürkümüzün inanılmaz 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yılı yaklaşıyordu. Ülkemizin, güzel Bozüyükümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun tam 100'üncü yılının gelişindendi heyecanım ve hissettiklerim. Sevgili hemşehrilerim; yıl 1920 Ağustos ayı, Osmanlı Hanedanınca imzalanan Sevr Anlaşmasıyla Anadolu toprakları parsel parsel işgal edilmişti. Bu anlaşmayı reddeden büyük Atatürk önderliğindeki ordumuzca iki yıl sonra yine ağustos ayında büyük zaferle kurtarıldı tüm Anadolu toprakları. Güzel Bozüyükümüz Kurtuluş Savaşı'nda hep cephe hattındaydı, tam üç kez düşman askerlerince yakıldı ve yıkıldı. Bu süreçte şu an içinde yaşadığımız kent yerleşkesinin doğu bölgesi binlerce şehidimizin kanıyla sulanmış topraklarımızdır. Bunun büyük önem ve değerini Bozüyük'te yaşayanlar olarak hepimiz yüreklerimizde hissediyoruz, hissetmeliyiz. Sevgili hemşehrilerim, büyük zaferden beş gün sonra 4 Eylül 1922'de Kurtuluş Savaşı'nda yakılıp yıkılmış, harap içindeki Bozüyükümüz düşman işgalinden kurtarılmıştır. Atalarımız savaş ve sonrasında çok çekmişti, hiçbir yönde dini siyasi etnik ayrımcılık yapmaksızın bir yumruk gibi birleşip yeniden kurdular Bozüyük'ü ve büyüterek gelen kuşaklara emanet ettiler. Güzel kentimiz Bozüyük bugün ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden birisi olarak hızla gelişmekte ve büyümektedir. Aynı inançla, aynı bütünlük içinde her Bozüyüklü daima bu gelişmeye katkı vermelidir, verecektir. Ama bu kentte yaşayan, yaşamak için gelen her Bozüyüklü şu manevi değerimizi asla unutmamalıdır. Büyük Atatürk'ün Yunanlıları yenen Metristepe'deki İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta dediği gibi 'Bozüyük milletin maküs talihinin yenildiği yerdir.' Başta büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar, bu vatan için her dönemde canını veren yüce şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla minnetle ve rahmetle anıyorum" dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nun konuşmasının ardından yine öğrenciler tarafından şiirler okunarak halk oyunları gösterileri sahnelendi. Ayrıca programda yer alan Mehteran Gösterisi ilgi ile izlendi. Törenlerin sonunda 4 Eylül Kurtuluş Etkinliklerinde çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından madalya ve hediyeleri takdim edildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerin ardından 12.00 ve 13.00 saatleri arasında belediye sesli anons sisteminden kahramanlık türküleri yayınlandı.

Törenlere; Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve Bozüyüklüler katıldı.

Kurtuluş coşkusu kapalı pazar otoparkında saat 20: 00'de başlayacak olan sevilen sanatçı Murat Boz'un sahne alacağı konser programı ile devam edecek. Tüm Bozüyüklülerin davetli olduğu kurtuluş konserinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. - BİLECİK