Bilecik haber... '741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri' öncesi hazırlıklar tamam

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri öncesi bütün hazırlıkların eksiksiz olarak tamamlandığını söyledi.

Bilecik Valisi Dr. Vali Kızılkaya, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, kentteki basın temsilcileriyle bir araya geldi. Vali Dr. Kızılkaya, bu yıl 741'incisi düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri programı ile ilgili kurum ve kuruluşlarca alınacak tedbirlerle ilgili bilgiler aktardı. Tören alanı, Ertuğrul Gazi Cami ve Külliyesi, darülkurra ve türbede yapılan yenilikler ile çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Kızılkaya, "Biz işimizi düzgün yaptıktan ve güzel anlatabildikten sonra buraya gelenlerin sayısı doğru orantılı olarak artar. Ben inanıyorum, bundan sonra Söğüt Şenlikleri çok daha coşkuyla kutlanacaktır. Söğüt'e yapılacak olan 'Oba Kent' projesinin ihalesini tamamladık, yakında yer teslimini de gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki sene de belki obanın açılışını yapmış olacağız. Her yıl Söğüt Şenlikleri'nde yeni bir gelişmeyi birlikte yaşayacağız" dedi.

"Özellikle gençler ve vatandaşlar açısından da cazip hale getirmeye çalıştık"

Şenliklerde alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kızılkaya, "Bu yıl şenlikleri çeşitli gösterilerle de süslemeye çalıştık. Özellikle gençler ve vatandaşlar açısından da cazip hale getirmeye çalıştık. Gösterilerde jandarma çok güzel bir konseptle yer alacak. Jandarmanın mehteran, tüfekli hareketler ve helikopterlerin çelik kanatlar gösterisi olacak. Ata sporları, güreşler, okçuluk, cirit müsabakaları gibi bunların hepsinin şenliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşatacağına inanıyorum. Akşam Kıraç'ın konseri de katılan gençleri ve sanatseverleri ayrı bir keyiflendirecektir. Güvenlik noktasında ihtiyacımız için planlama yaptık, kendi emniyet personelimiz ve kendi imkanlarımızla üstesinden geleceğimizi düşünüyor, çok fazla güvenlik tedbirleriyle de insanları bunaltmak istemiyoruz, bunları bir denge ile planladı arkadaşlarımız. Otopark açısından gelen araçların nerelere yönlendirileceğini ve yaklaşık 13 yerde araç park edilecek şekilde ayarladık. Her yıl olduğu gibi geçmiş yılların da üzerine koyarak coşkuyla ve Ertuğrul Gazi'nin bize emanet ettiği bu felsefeyi ona yakışır bir şekilde anarak idrak edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı bu şenliklere katılmaya ve coşkuyla bizim yanımızda olmaya davet ediyorum" dedi.

741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri 9-11 Eylül tarihlerinde arasında kutlanacak. - BİLECİK