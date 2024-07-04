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Bilecik GölparkFest'e hazırlıklar başladı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pelitözü Gölpark'ta düzenlenecek olan GölparkFest hakkında açıklamalarda bulundu. Festivalde konserler, tiyatrolar, çocuk eğlenceleri ve atölyeler yer alacak. Ayrıca yöresel ürünlerin sergileneceği stantlar da festivale renk katacak. Karavan alanı ve kamp çadır alanı da ziyaretçilere hizmet verecek.

Bilecik eğlencelerle dolu bir GölparkFest'e hazırlanırken Vali Şefik Aygöl'den açıklamalar geldi.

Vali Şefik Aygöl, 5-6-7 Temmuz'da Pelitözü Gölepark'ta geröekleşecek olan 'GölparkFest' için heyecanını dile getirerek, "Bilecik muhteşem bir festivale hazırlanıyor. 5,6,7 Temmuz tarihleri arasında Bilecik Merkez Pelitözü Gölpark'ta düzenlenecek olan 'Bilecik Gölpark Fest"te yok yok' ifadelerini kullandı.

Vali Aygöl, Bilecik halkının eğlenceye doyacağını ve doğayla iç içe olacağını belirterek, "Festival programında yer alan; konserler, mini tiyatrolar, çocuk eğlenceleri, çeşitli gösterileriler ve çeşitli atölyeler oldukça ilgi çekici. Ayrıca yöresel ürünlerin sergileneceği ve satılacağı stantlar da festivale renk katacak. Doğayla iç içe bir ortamda keyifli vakit geçirmek isteyenler için Gölpark Fest'in harika bir seçenek olarak bölgeden birçok ziyaretçi bekleniyor" dedi.

'85 araç kapasiteli karavan alanı ve kamp çadır alanı'

Vali Aygöl, açıklamasının devamında, "İl Özel İdaremiz tarafından Bilecik Gölpark içerisine 85 araç kapasiteli karavan alanı ve kamp çadır alanında ziyaretçiler yenilenen yüzüyle ilk olarak Bilecik Gölpark Fest'te yerini alacaklar. Eskişehir, Antalya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Ankara gibi çeşitli illerden ziyaretçiler şimdiden yerini ayırttığı gelen bilgiler arasında.'Bilecik Gölpark Fest' birçok kamu kurum ve kuruluşun katılımlarıyla gerçekleşecek. 5-6-7 Temmuz tarihlerinde Bilecik'in gözde cazibe merkezi olan Pelitözü Gölpark'ta düzenlenecek olan yaz festivaline herkesi bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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