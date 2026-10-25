Bilecik Çocuk Evleri Sitesi koruma altındaki çocukların eğitimini değerlendirdi

Bilecik'te koruma altında bulunan çocukların eğitim süreçleri değerlendirildi.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım tedbiri altında bulunan çocukların yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin süreçleri değerlendirildi. Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, kuruluş müdürü ve meslek elemanları tarafından okul idaresiyle görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede çocukların eğitim durumları, akademik gelişimleri ve okula uyum süreçleri ele alındı. Çocukların eğitim hayatlarının daha sağlıklı ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla okul yönetimiyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, eğitim süreçlerinde ihtiyaç duyulan konular ve çocukların gelişimlerine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

"Her çocuğumuzun eğitim hayatında kendisini güvende ve desteklenmiş hissetmesi bizim için büyük önem taşıyor"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, çocukların eğitim hayatlarını yakından takip etmenin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın eğitim süreçlerini yalnızca akademik başarı açısından değil, sosyal ve duygusal gelişimleriyle birlikte değerlendiriyoruz. Her çocuğumuzun eğitim hayatında kendisini güvende ve desteklenmiş hissetmesi bizim için büyük önem taşıyor. Okullarımızla iş birliği içerisinde çocuklarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ederek, onların eğitim hayatlarında daha güçlü şekilde ilerlemelerine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı