Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi koruma altındaki çocukların eğitimini değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Çocuk Evleri Sitesi koruma altındaki çocukların eğitimini değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, koruma ve bakım tedbiri altındaki çocukların yeni eğitim-öğretim yılı süreçlerini değerlendirdi. Okul idaresiyle görüşmede çocukların eğitim durumları, akademik gelişimleri ve okula uyum süreçleri ele alındı.

Bilecik'te koruma altında bulunan çocukların eğitim süreçleri değerlendirildi.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım tedbiri altında bulunan çocukların yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin süreçleri değerlendirildi. Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, kuruluş müdürü ve meslek elemanları tarafından okul idaresiyle görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede çocukların eğitim durumları, akademik gelişimleri ve okula uyum süreçleri ele alındı. Çocukların eğitim hayatlarının daha sağlıklı ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla okul yönetimiyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, eğitim süreçlerinde ihtiyaç duyulan konular ve çocukların gelişimlerine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

"Her çocuğumuzun eğitim hayatında kendisini güvende ve desteklenmiş hissetmesi bizim için büyük önem taşıyor"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, çocukların eğitim hayatlarını yakından takip etmenin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın eğitim süreçlerini yalnızca akademik başarı açısından değil, sosyal ve duygusal gelişimleriyle birlikte değerlendiriyoruz. Her çocuğumuzun eğitim hayatında kendisini güvende ve desteklenmiş hissetmesi bizim için büyük önem taşıyor. Okullarımızla iş birliği içerisinde çocuklarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ederek, onların eğitim hayatlarında daha güçlü şekilde ilerlemelerine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi

23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı! Sürücü hayatını kaybetti, 2 yaralı

Refüjü aşan TIR karşı şeritteki otomobile çarptı! Sürücü öldü
Kırmızı ışıkta uyuyakaldı! Doktor olduğunu söyleyip tehdit etti

Kırmızı ışıkta uyuyakaldı, mesleğini söyleyip polisleri tehdit etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor

102 yıldır şifa dağıtıyordu! Alınan karar bir ilimizi ayağa kaldırdı
Nev’in “Çok yalnızım” sözleri yeniden gündemde

Nev'den geriye bu sözleri kaldı: Çok yalnızım
Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyordu

Nev’in son hayali yürek burktu: Projesi yarım kaldı
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti

Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Togg'dan yeni tasarım sürprizi! 7 farklı renk seçeneği

Togg'un yeni tasarımı görücüye çıktı! İşte dikkat çeken detay
Koruma kararı vardı, tüfeği tutukluk yapınca bacaklarından vurdu! Yargıtay 15 yıllık cezayı bozdu

Tüfeği tutukluk yapınca tabancayla vurdu! 15 yıllık ceza bozuldu
Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!