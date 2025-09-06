Bilal Erdoğan: İmam Hatip Okulları Türkiye'nin Normalleşmesinin Göstergesidir

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen ÖNDER 22. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gaziantep Akkent Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ÖNDER 22. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı. Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"İmam hatip okulları bütün eğitim türlerine öğrenci yetiştiren okullar oldu"

Programda yaptığı konuşmadaimam hatip okullarının Türkiye'de önemli bir görevi üstlendiğini belirten Bilal Erdoğan, "Bugün Türkiye'de 8 öğrenciden 1'inin imam hatip ortaokulu ve lisesine gidiyorsa Türkiye'nin normalleşmesinin bir göstergesidir. Ciddi bir batılılaşma hezeyanları ile geçen 200 yılı aşan bir süreçteki değerlerimiz bizi biz yapan değerler ve yozlaşmanın getirdiği kimliksizleşmenin önüne geçiyoruz. Bu elbette bir normalleşmedir. 1951 yılında kurulan imam hatip okulları o zaman yasak olan bir eğitimin yeniden yapılabilmesinin formülüydü. Bugün imam hatip liseleri bütün eğitim türlerine öğrenci yetiştiren okul türü. İmam hatip okullarının en büyük avantajı arkasında böyle bir mücadeleyle bilenmiş bir kamuoyunun olmasıdır. Bütün çocuklarımıza değer veriyoruz. İmam hatiplilerin bir hikayesi var. Bu okulların daha başarılı olması için mücadele veriyoruz. Türkiye'de her çocuğumuzun imanlı, kimlikli kendi kültürü ile yetişmiş olmasını arzuluyoruz. İmam hatipliler bu hamurun mayalandığı yerlerdir"

"İmam Hatip'e giden öğrenci sayısı artmalı"

Türkiye'de her sekiz öğrenciden birinin imam hatip okullarına gittiğini ifade eden ve bu rakamın artması gerektiğini belirten Erdoğan, " Türkiye'de 8 öğrenciden 1'i imam hatibe gidiyorsa her alandaki 8 başarılı öğrenciden 1'i imam hatipli ise iyi gitmiyoruz. Bu rakamın artması gerekiyor. Bu sene gerçekleşen sınav başarılarında imam hatipli öğrencilerimizin başarıları bizi mutlu etti ancak halen 8'de 1'lerdeyiz. Bunun daha da yükselmesi gerekiyor. AK Parti iktidarları döneminde eğitimin nerelere geldiğini kabul etmek zorundayız. Tüm başarı kademelerinde çok yukarılardayız. Türkiye artık dünyada eğitimde başarılı ülkeler arasındadır. Birçok Avrupa ülkesinin önündeyiz. Eğitimde başarısız olduğumuzu artık konuşmayalım. Çocuklarımızı kimlikli ve inançlı yetiştirelim bu konuda daha çok çalışmamız gerekiyor. Sosyal hizmeti sivil toplum eliyle vermek gerçek başarının anahtarıdır. Devlet eliyle olunca bu duygusal aktarım olmuyor. Gönülden gönüle olmalı. Biz öğretmenlerimizin omuzlarındaki yükün ağır olduğunu biliyoruz. Onlara moral yükleyerek başaracağız" şeklinde konuştu.

"Türkiye 100 yılında Maarif Modeli büyük bir fırsat"

Türkiye yüzyıl maarif modelinin önemli bir fırsat olduğunu da belirten Erdoğan, "Bütün okulların sınav başarısıyla öğrenci almasının başarıyı yükselteceğini düşünmek beyhude bir düşüncedir. Türkiye'de sınavla öğrenci alan okulların azalması gerekmektedir. Bunu kabul etmeliyiz. Bu azalırken imam hatip okulları içindeki proje okullarının da azalması gerekir. Biz imam hatipli olan olmayan diye ayrım yapmıyorsak eğer sınavla olmayan projeyle olmayan imam hatibe de sahip çıkarız demektir. İmam hatip olmayan okullara da sahip çıkarız. Türkiye 100 yılında Maarif Modeli büyük bir fırsat. Türkiye 100 yılı bizim için kızıl elma. Cumhurbaşkanımızın en büyük mirası Türkiye 100 yılını oluşturmaktı. Maarif eğitim modelinin uygulanması konusunda yardımcı olmamız gerekmektedir. Bir taraftan muhalefet saldıracak diğer yandan bir insanımız bizim bakanlığımızın politikalarıyla uyumsuzluk gösterecek bu uygun değil" diye konuştu. - GAZİANTEP