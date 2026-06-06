Kayseri'de düzenlenen "12. Genç Türkiye Forumu" programına katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Gençler, Türkiye'nin artık terörü geride bırakmasını istiyor" dedi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından 'Hibrit Tehditler Çağında Yeni Güvenlik Mimarisi' temasıyla düzenlenen program farklı illerden 18-30 yaş aralığındaki yaklaşık 500 gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Programın sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Genç Türkiye Forumu'nun çalışmasının, kullandığı konseptin ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz. Gençler yeter ki bir meseleyi müzakere etmek istesinler. İlgili moderatörlerle, konunun uzmanlarıyla bir araya gelsinler, biraz zaman ayırsınlar ve sağ duyuyla bir konuyu konuşsunlar. Bu sayede inanılmaz analizler, önceden hiç duymadığımız çözüm önerileriyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Çünkü gençler her meseleyle ilgili o güne kadar düşünülmemiş açıyı getirebilecek olan kişiler. Bu çalışmaların 12'incisini yaptık. Özellikle Türkiye'nin karşılaştığı hibrit tehditler, 'Terörsüz Türkiye' meselesinin çözülmesi gibi konuları konuştuk. Bundan öncekilerde de gördüğümüz, gençlerin bir araya gelerek, bir konuyu sağ duyuyla karşılıklı müzakere ettikleri zaman çok güzel neticeler aldığımız oldu. Bu 12. Genç Türkiye Forumu'nun sonuçlarını da rapor haline getirip, ilgilileriyle paylaşacağız. Dolayısıyla gençler, bir araya gelmiş, birbirleriyle fikirlerini paylaşmış olmuyorlar. Ayakları yere basan, sonucu ortaya çıkan çözüm önerilerini de karar vericilere ulaştırmış oluyorlar. Gençler kendi üniversite kulüplerinde, kendi arkadaş gruplarında benzer metotlarda ilgilendikleri konularla ilgili çalışma gruplarını oluşturup çalışsınlar. Onun sonucunda kanaat beyan etsinler. Çünkü bazı odaklar gençlerin kafalarının içiyle oynamak isteyecek. Ancak ne zaman gençler bir araya gelip, birlik olarak konuları değerlendirirlerse daha gerçek fikirlere sahip olacaklar" dedi.

Gençlerin, 'Terörsüz Türkiye'yi desteklediğini ve başarılı olmasını istediğini söyleyen Erdoğan, "Buradaki müzakerelerin neticesinde gençlerin kendi gündemlerini belirleyip, kendi gündemlerinin koruyucusu olmalarının ihtiyacının ortada olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin 21. Yüzyılda güçlü olması için genç neslimizin kendi gündemlerini takip eden, kendi gün demlerini oluşturan, kendi gündemleriyle geleceği şekillendiren bireyler olmalarını ve o gündemler etrafında yapıcı örgütlenmelerle daha sağlıklı daha gelişkin bir toplum resmini ortaya koymalarını önemli buluyorum. Gençler 'Terörsüz Türkiye'nin başarılı olmasını istiyor. Terörsüz Türkiye'yi savunuyorlar. NATO üyeleri içerisinde terör tehdidiyle en çok karşı karşıya kalan belki müttefiklerinden hak ettiği desteği de bulamayan Türkiye tablosunda gençler, Türkiye'nin artık terörü geride bırakmasını istiyor. Bunu başarmamız için de elbette hepimizin sağduyuya ihtiyacı var. Hepimizin kolay tahrik olmadan meselelere yaklaşmaya ihtiyacı var. Ancak bu şekilde 'Terörsüz Türkiye' hedefinin de mümkün olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı