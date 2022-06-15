BİGEP'de yıl sonu ödül töreni düzenlendi

BALIKESİR Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi yıl sonu ödül töreni ile öğretmen ve yöneticilere ödülleri Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından taktim edildi.

BİGEP'te ödüller dağıtıldı. Biyoloji alanında Balıkesir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi 10. sınıf öğrencileri Azra Demirkapılar ve Aslı Ece Yılmaz ödül töreninde projelerini anlattı.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme projesi ile düzenlenen yıl sonu ödül töreninde birçok farklı ilçede yapılan projeler sunuldu. Projeyi yöneten Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı yaptığı konuşmada;

"Bu gün burada öğretmen, yönetici ve diğer çalışanlarımız ile 444 personelimiz sayın valimiz tarafından taktir edilerek başarı belgesi ile ödüllendirildiler. bunlar tamamen az önce belirttiğimiz BİGEP modülüne veri girişi üzerinden ve sene başından BİGEP yönergesindeki ödüllendirme kriterlerindeki somut veriler incelenerek gerçekleştirildi. Yani kör hakem sistemiyle veri girişi yapan arkadaşlarımızın ismine bakmadan önce projeye baktık. Proje uygun görüldüğü anda ise sayın valimize arz ettik. Anaokullarında 8 yönetici 9 öğretmenimizi, ilkokullarımızda 56 yönetici 36 öğretmen 1 yardımcı hizmetler, ortaokullarımızda 45 yönetici 86 öğretmen 1 meslek hizmetleri, anadolu lisesi, fen lisesi ve özel liselerde 24 yönetici 52 öğretmen 1 meslek personeli, anadolu imam hatip liselerinde 7 yönetici 9 öğretmen, mesleki teknik anadolu liselerimizde 24 yönetici 35 öğretmeni ödüllendiriyoruz" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise BİGEP ödül töreninde projeden memnun olduğunu dile getirdi. Hasan Şıldak yaptığı konuşmada; "Değerli misafirlerimiz, kıymetli çalışma arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz diyorum, sizleri saygıyla selamlıyorum. iki yıldır ilimizde uygulamakta olduğumuz fakat yüz yüze eğitim koşullarında bu yıl fırsatını bulduğumuz Başarı İzleme ve Geliştirme ödül töreninde bu gün yine birlikteyiz. Bu ödül törenini ilk dönemde de yapmıştık hatırlayacak olursanız, o günden beri gelişen süreçleri de takip ettik ve ifade ettiğimiz gibi hiçbir çalışmanın sonuçsuz kalmayacağı bir proje dahilinde çabanın gayretin ekstra katkının eğitim alanında fayda sağlamaya yönelik iyi niyetli ve fark oluşturan çabanın elbette taktir edileceğini ifade etmiştik. Bu ödül töreni bunun sonucudur. Bu gün bu yüzden buradayız" dedi.

Tören sonunda ise ödüller dağıtıldı.