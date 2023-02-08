Beyşehir'den Hatay'a 6 tır dolusu yardım malzemesi ve 2 otobüs gönüllü dualarla yola çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinden Hatay'a depremzedelere ulaştırılmak üzere 6 tır dolusu yardım malzemesi ile büyük bölümü öğretmenlerden oluşan 2 otobüs dolusu gönüllü, dualarla yola çıktı.

Beyşehir Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan, Beyşehir Belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, oda ve dernekler ile muhtarlıklar ve gönüllülerin destek verdiği yardım kampanyası devam ediyor. Kampanyanın ilk gününde Beyşehir'de anıt meydanında kurulan çadırlar ile Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sanatevi'nde toplanan malzemeler 6 tırı doldurdu. Yardım tırları ile deprem bölgesindeki yardım faaliyetine destek vermek üzere tahsis edilen otobüslere binen gönüllüler, anıt alanında düzenlenen uğurlama programında dualarla yola çıktı.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, burada yaptığı konuşmada, dün tüm Türkiye'nin güne büyük bir acı haberle uyandığını belirterek, "Büyük bir deprem, 10'dan fazla ili etkileyen, çok büyük bir yıkım var. Bunun tabi kısa sürede kaldırılması mümkün değil. Ama, elbirliğiyle inşallah, tüm kurumlarımız, tüm illerde valilikler, kaymakamlıklar, AFAD'ımız, Kızılay'ımızın çok yoğun bir çabası var. Büyük acılar yaşanıyor. İnşallah yaptığımız yardım onların acısını hafifletmeye yeter" diye konuştu.

"65 civarında da gönüllümüz hazır"

Akpınar, yardım kampanyasının başladığı ilk günde Beyşehirlilerden yoğun bir talep geldiğini aktararak, "Beyşehir tabii daha önce yaşanan afetlerde de güzel sınav vermiş bir ilçemiz. Burada toplanan yardımlar hep hızlıca ulaştırılmış. Bu sefer de bu çabanın sonucu olarak 6 tırı doldurmayı başardık. 65 civarında da gönüllümüz hazır. İnşallah ekiplerimizi uğurluyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Beyşehirli hemşehrilerime yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Acımız büyük, özü biz biriz, bütünüz"

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, her zaman olduğu gibi Beyşehir'in bugün de birlik ve beraberliğin tarifini yapmakta olduğunu belirterek, "Acımız büyük, özü biz biriz, bütünüz, bu toprak, bu millet, ilelebet payidar kalacak düşüncesiyle Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin ise, "Şu an 65 kişilik bir gönüllü heyetimiz var Beyşehir'den arama kurtarma ekibi olarak. Bu arkadaşlar ilk yardım tecrübeleri olan arkadaşlar. 6 tırımız 65 gönüllümüzle birlikte Hatay'a ulaşılacak, büyükşehir belediyemiz ve valiliğimizle birlikte koordineli çalışıyoruz. Devletimiz büyüktür, muktedirdir, inşallah bunların da üstesinden geleceğimizden zerrece şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrasında yardım tırları ile gönüllüleri taşıyan otobüs ve araçlar Hatay'a gitmek üzere yola çıktı. - KONYA