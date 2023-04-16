Beylikdüzü Belediyesi'nin 'Beslenme Saati' Uygulaması Türkiye'ye Yayılıyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Beslenme Saati’ uygulaması, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu öncülüğünde devam ediyor. Selvi Kılıçdaroğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Trabzon ve Rize’nin ardından bu kez İstanbul Çatalca’daki köylerde ziyaretlerde bulunarak uygulamayı anlattı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Beslenme Saati' uygulaması, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu öncülüğünde devam ediyor. Selvi Kılıçdaroğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Trabzon ve Rize'nin ardından bu kez İstanbul Çatalca'daki köylerde ziyaretlerde bulunarak uygulamayı anlattı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin 2022 yılının şubat ayında başlattığı 'Beslenme Saati' uygulaması, Selvi Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde Türkiye'ye yayılıyor. Projeyi yaygınlaştırmak için Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde temaslarda bulunan Selvi Kılıçdaroğlu ve Başkan Çalık, Trabzon ve Rize'nin ardından bu kez İstanbul Çatalca'da çeşitli ziyaretler yaptı. Heyet, ilk olarak Kızılcaali köyünde sera işçileri ile ardından da anne ve çocuklarla bir araya geldi. Heyet, programın devamında ise Gökçeali köyündeki Nesin Vakfı'nı ve Çakıl köyündeki fide işçilerini ziyaret etti.

Program kapsamında Çatalca'daki anneler ile düzenlenen buluşmada konuşan Başkan Çalık, 'Beslenme Saati' uygulamasıyla ilgili bilgi vererek şunları kaydetti:

"ÇOCUKLARIMIZI YOKLUKTA DEĞİL, VARLIKTA EŞİTLEMEMİZ LAZIM"

"Çocuklarımızı yoklukta değil, varlıkta eşitlememiz lazım. Mutfakların durumu ortada, hepimiz zorlanıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarının beslenme saatlerinde sağlıklı besinlere ulaşabilmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Toplamda bin 320 çocuğumuza beslenme desteği sağlıyoruz. Bizim isteğimiz, herkesin kendi evladına yetebilecek ekonomik düzeni kurması. Benim arzum ve duam da şudur ki inşallah beslenme çantası vereceğimiz çocuklarımızın sayısı azalır. Selvi Hanım bu proje ile ilgilendikten sonra, emin olun Türkiye'nin dört bir tarafında bu hassasiyet oluştu. Milli Eğitim Bakanlığı dahi çocuklara öğlen saatlerinde yemek vereceğini açıkladı. Bu projeyi, çocukların Selvi Annesi sayesinde tüm Türkiye'ye anlatacağız. Kendisine bu hassas projeye destek verdiği için yürekten teşekkür ediyorum."

Selvi Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu:

"BU PROJEDE AMACIMIZ, SAYIYI ARTIRMAK DEĞİL, HİÇBİR ÇOCUĞU BU DURUMA MUHTAÇ ETMEMEK"

"Bugün Çatalca köylerinde toprağı emeğiyle bereketlendiren kadınlarla bir araya geldim, çocuklarımızla sohbet ettim. Hiçbir annenin evladı adına endişe etmediği bir gelecek çok yakın, buna yürekten inanıyorum. Bahçelerimizden umut biçeceğiz. Yurdumuzda, gerçekten de sayısı azımsanmayacak kadar günlük besinlere ulaşamayan çocuk var. Besin, bir çocuk için çok önemli. Bir anneyi en çok üzen şey ise çocuğunun aç kalmasıdır. Çocuk beslenemezse gelişemez, büyüyemez. Bir toplum için de bu durum son derece önemlidir, çünkü çocuklar geleceğimiz. Murat Başkan'ımızın da dediği gibi, bu projede amacımız, sayıyı artırmak değil, hiçbir çocuğu bu duruma muhtaç etmemek."

Beslenme Saati uygulamasını tanıtmak ve yaygınlaştırmak için devam edecek programlar kapsamında bugün Kırklareli'nde Kadın Eli Yöresel Ürün Kooperatifi, Kaynarca Belediyesi, Tarihi Taş Değirmen ve Kaynarca Kaynağı'na ziyaretler yapılacak. Heyet ayrıca, Ekrem İmamoğlu Halk Kütüphanesi'nde kadınlar ve çocuklarla, Ertuğrulköy Kültür Evi ziyaretinin ardından ise kadınlarla bir araya gelecek.