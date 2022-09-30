Beylikdüzü Belediyesi'nden Kıbrıs Gazilerine Özel Etkinlik

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yılı dolayısıyla, vefa etkinliği düzenlendi. 48 yıl önce Kıbrıs’ta destan yazan kahramanlarla birlikte olmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “KKTC’nin varoluş mücadelesine büyük katkı sunan kahraman gazilerimizle bir araya geldik. Dünyaya örnek gösterilen bir zaferin kahramanları olan gazilerimize ne kadar hizmet etsek az kalır” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı dolayısıyla, vefa etkinliği düzenlendi. 48 yıl önce Kıbrıs'ta destan yazan kahramanlarla birlikte olmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "KKTC'nin varoluş mücadelesine büyük katkı sunan kahraman gazilerimizle bir araya geldik. Dünyaya örnek gösterilen bir zaferin kahramanları olan gazilerimize ne kadar hizmet etsek az kalır" dedi.

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı kapsamında Beylikdüzü Belediyesi tarafından Kıbrıs Platformu iş birliğiyle "Kıbrıs Harekatı Gazilerine Vefa" etkinliği düzenlendi.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi Kıbrıs Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlik, Marmara Sosyal Tesisleri'nde gaziler için hazırlanan yemek programıyla devam etti. Daha sonra BAKSM'de yer alan Beylikdüzü Sahnesi'nde Kıbrıs gazileri için unutulmaz bir anma etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB CHP Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, siyasi parti ilçe başkanları, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kayseri Hava İndirme Tugayı 3. Paraşüt Taburu Gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kıbrıs Araştırmacısı ve Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Kıbrıs Adası'nın tarihi, Rumlar tarafından Ada'daki Türklere yönelik yapılanlar, harekata giden süreç, Kıbrıs Gazileri ve 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı'nın detayları anlatıldı.

ÇALIK: "DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR ZAFERİN KAHRAMANLARISINIZ"

48 yıl önce Kıbrıs'ta destan yazan kahramanlarla birlikte aynı sahnede olmanın ve o anıları paylaşmanın onurunu yaşadığını belirten Mehmet Murat Çalık, "Vefamızı göstermek ve kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anmak için KKTC'nin varoluş mücadelesine büyük katkı sunan kahraman gazilerimizle bir araya geldik. Dünyaya örnek gösterilen bir zaferin kahramanları siz gazilere ne kadar hizmet etsek, sizin yaptıklarınızın yanında çok az kalır. Yavru vatanın bugün huzur içerisinde devamlılığını sürdürüyor olması hepinizin canını ve bedenini siper etmesinin neticesinde olmuştur. Bu anlamda şehitlerimizi rahmetle anıyor siz değerli gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

SUBAŞI: "TÜRKİYE'DE VEFAYI EN İYİ BİLEN İLÇE BEYLİKDÜZÜ"

Anma programında gazilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan Subaşı da "İyi ki Beylikdüzü'ne geldiniz. Türkiye'de vefayı en iyi bilen ilçe Beylikdüzü, bundan emin olun. Beylikdüzü'nün her yıl Türkiye, İstanbul ve Beylikdüzü çapında verdiği 'Vefa Ödülleri' var. Bu anlamda sahnede yer alan 'Vefa' kelimesi laf olsun diye konulmadı. Beylikdüzü'nün her zaman kollarını size açacağına emin olabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz, burayı eviniz gibi kabul edin" diye konuştu.

CEYLAN: EN ÇOK ÇARPIŞAN BÖLÜĞÜZ VE 38 TANE ŞEHİDİM VAR

Kayseri Hava İndirme Tugayı 3'üncü Paraşüt Taburu Gazileri adına Emekli Piyade Komando Albay Orhan Ceylan ise pandemi nedeniyle üç yıldır ara verdikleri buluşmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini belirterek, "Bu programla birlikte 16'ıncı buluşmamızı gerçekleştirdik. Bugün burada bize bu desteği sağladığınız için sizlere şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu bölük ve taburdan desteklenen kişilerle beraber biz en çok çarpışan bölüğüz ve 38 tane şehidim var. Hepsinin mekanı cennet olsun. Sizlerin karşısında devletim ve milletim adına kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kayseri Hava İndirme Tugayı 3'üncü Paraşüt Taburu gazilerine plaket ve çiçek takdim edildi. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı anma programı, Türk halk müziği sanatçısı Aydın Beyoğlu'nun konseriyle sona erdi.