Beylikdüzü Belediye Başkanı Kentsel Dönüşüm Paneli'ne Katıldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği Kentsel Dönüşüm Paneli'ne konuşmacı olarak katıldı. İstanbul'un en önemli konularından birinin kentsel dönüşüm olduğunu belirten Başkan Çalık, "Biz görüyoruz ki yönettiğimiz kentleri dirençli hale getirmekten başka çaremiz yok. Biz de ölümlü varlıklarız. Dünyada yaşayacağımız süre belli ama bu kentler varlıklarını sürdürecekler. Dolayısıyla bizden sonrasına da daha doğru kentler inşa etmek zorundayız" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği 7471 sayılı kanunda yapılan değişiklik kapsamında 'Kentsel Dönüşüm ve Yeni Rezerv Yapı Alanı Düzenlemesi' paneline konuşmacı olarak katıldı. Yüksek Şehir Plancısı Cihan Şehla'nın moderatörlüğünü üstlendiği panelde kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni yapılan düzenlemenin etkileri konuşuldu. Cemal Reşit Rey konser salonunda yoğun katılımla gerçekleşen panele, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da dinleyici olarak katıldı.

"YAŞADIKLARIMIZI ÇOK DOĞRU ANALİZ ETMEK ZORUNDAYIZ"

İstanbul'un en önemli konularından birinin kentsel dönüşüm olduğunu belirten Başkan Çalık, "Bu toplantıların daha da arttırılması lazım. Afete karşı hazır kentler nasıl inşa edebiliriz? Bunların üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Bizler içinde mutlu olacağımız kentler planlamalıyız. On bir tane ilimizi etkileyen depremin neticesinde afetlerle yaşama kültürümüz olmadığını da çok net bir şekilde gördük. Yaşadıklarımızı çok doğru analiz etmek zorundayız. Eğer analizi doğru yapamazsak emin olun bundan sonrasını da doğru bir şekilde inşa edemeyiz" diye konuştu.

"1999 ÖNCESİ YAPILAN YAPILARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, YENİLENMESİ GEREKİYOR"

İstanbul'un deprem riskine dikkat çeken Başkan Çalık, 1999 öncesi yapıların yenilenmesi gerektiğini belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizin araştırmalarına göre yaklaşık beş yüz bin binamız hafif, orta ve ağır hasar alacak. Bunlardan yüz bininin ağır hasar alması bekleniyor. Dolayısıyla deprem sadece binalarımızı da yıkmayacak. Bütün hayatlarımızı, hayallerimizi perperişan edecek ve geleceğimize dair aslında çok ciddi sorunlarla yüzleşecek bu toplum. Onun için bir an önce bu süreçlerin hızlandırılması lazım" dedi.

"KENTLERİ DİRENÇLİ HALE GETİRMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili çözüm önerilerini sunan Başkan Çalık, yaşayan şehirler oluşturmak gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz görüyoruz ki yönettiğimiz kentleri dirençli hale getirmekten başka çaremiz yok. Biz de ölümlü varlıklarız. Dünyada yaşayacağımız süre belli ama bu kentler varlıklarını sürdürecekler. Dolayısıyla bizden sonrasına da daha doğru kentler inşa etmek zorundayız. Bizim amacımız da Beylikdüzü kentinin, değerli bir kent olarak varlığına devam etmesini sağlamak. Dönüşümde insanlara ekonomik durumlarını zorlamayacak bir dönüşüm modelini sunmak lazım. Türkiye'de insanlara daha güzel bir yaşam sunmak istiyorsak yüksek yapıdan vazgeçmek durumundayız. Biz memlekette yeni bir şehircilik felsefesini mutlaka ortaya koymak zorundayız. Mevcut imar planı sisteminin kentlerimizin getirmiş olduğu durum ortada. Yaşayan insanlarımız yaşadıkları kentten mutlu değiller. Mutlaka konut alanlarımızı, yerleşim alanlarımızı başka bir şehircilik yaklaşımıyla değerlendirmek zorundayız."

"REZERV ALAN MESELESİ BU KANUN ÇIKTIĞINDAN BERİ İTİRAZ ETTİĞİMİZ NOKTALARDAN BİR TANESİYDİ"

Yasayla bakanlığın hareket alanının genişlediğinin altını çizen Doç. Dr Pelin Pınar Giritlioğlu, "Neler getirdi bu değişiklik diye baktığımızda ilk göze çarpan değişiklik rezerv alan kavramı. Rezerv Alan meselesi bu kanun çıktığından beri itiraz ettiğimiz noktalardan bir tanesiydi. Hiçbir şekilde riskli alanların öncelikli olduğunu görmüyoruz. Barınma hakkını gerçekleştirecek aynı zamanda da sağlıklı, dengeli ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını tesis edecek uygulamalar yapmak mümkün" diye konuştu.

"İSTANBUL YENİLENİYOR' MODELİNİ ORTAYA KOYDUK"

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise kentsel dönüşüm süreçlerinin açık ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirterek, " Dönüşümdeki en büyük sorunumuz şuydu: Vatandaşla birebir temas kurulmuyor. Süreç açık ve şeffaf yönetilmiyor ve merkezinde finansal sorun var. Biz bu sorunu ortadan kaldırmak için şeffaf bir yöntem olarak 'İstanbul Yenileniyor' modelini ortaya koyduk. Türkiye'nin gelecekte dönüşümdeki sürdürülebilir tek modeli" dedi.

Konuşmaların ardından panel, soru-cevap şeklinde interaktif şekilde devam etti. Program, katılımcılara plaket takdimi ile sona erdi.