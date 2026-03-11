BEUN Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Murat Koçak, dekan yardımcıları ve akademik personel katıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde Yürütülen Çalışmalar Değerlendirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam, 2024-2025 Akademik Yılı boyunca fakülte ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen akademik, bilimsel ve idari faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sağlam; 2025-2026 Akademik Yılı'na yönelik planlanan çalışmalar, akademik yıl planlaması, fakültedeki akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, tamamlanan ve devam eden bilimsel, sosyal ve akademik projeler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Sunumunda ayrıca fakülte bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler ile öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve toplumsal alanlarda da aktif bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak etkinliklere değinen Prof. Dr. Sağlam, Diş Hekimliği Fakültesinin gelişimine sunduğu desteklerden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini ileterek konuşmasını tamamladı.

Sunumun ardından gerçekleştirilen Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle devam etti.

Belge takdiminin ardından konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı'nın genel bir değerlendirmesini yaparak 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nin BEUN ailesi için hayırlı olmasını temenni etti. Diş Hekimliği Fakültesinin yürüttüğü nitelikli eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar ve Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin uygulamaya yönelik çalışmalarıyla üniversitenin akademik gücüne önemli katkılar sunduğunu ifade eden Özölçer, fakültenin sağlık alanındaki bilimsel üretime ve toplumsal faydaya değer kattığını vurguladı.

Konuşmasında fakültede yürütülen eğitim faaliyetleri ve akademik başarıların önemine değinen Rektör Özölçer, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla güncel ölçü materyalleri ve ölçü alma teknikleri eğitimi, dijital bağımlılık farkındalığı eğitimi, sıfır atık eğitimi, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile madde bağımlılığına yönelik farkındalık eğitimleri gibi çeşitli alanlarda verilen eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Akademik başarılar açısından da önemli gelişmeler yaşandığını belirten Özölçer, Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenlerinin Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve 3. Ağız Mikrobiyotası Kongresi'nde sundukları "Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerin Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi: Vaka Serisi" başlıklı çalışmalarının Sözel İkincilik Ödülü'ne layık görülmesinin üniversite adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Ayrıca 16. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi'nde sunulan "Diyabetli Hastaların Kök Kanal Enfeksiyonlarındaki Mikrobiyal Komünite" başlıklı araştırmanın 103 sözlü bildiri arasından Sözel Bildiri Birincilik Ödülü kazanmasının fakültenin bilimsel üretim gücünü ortaya koyduğunu vurgulayan Özölçer, akademisyenlerin yüksek atıf başarılarının da üniversitenin akademik görünürlüğünü artırdığını dile getirdi.

Bunun yanı sıra 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği 7 proje başvurusunun kabul edilmesinin öğrenci odaklı araştırma kültürünün güçlendiğini gösterdiğini ifade eden Özölçer, öğrenci topluluklarının ÜNİDES kapsamında sundukları projelerin destek almaya hak kazanmasının da öğrencilerin bilimsel ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Rektör Özölçer ayrıca, Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 46. maddesi kapsamında kısmi zamanlı öğretim üyelerinin fakülte kadrosuna dahil edilmesiyle akademik yapının güçlendirildiğini ifade ederek Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesinin fiziki kapasitesinin genişletilmesinin hem eğitim hem de sağlık hizmeti sunumunda önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin ağız ve diş sağlığı alanındaki üçüncü basamak sağlık kurumlarından biri olan BEUN Diş Hastanesinin hem sağlık hizmeti hem de eğitim faaliyetleri açısından bölge halkına önemli katkılar sunduğunu belirten Özölçer, fakültenin akademik ve uygulama alanındaki çalışmalarının üniversitenin sağlık alanındaki güçlü vizyonunu yansıttığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda Diş Hekimliği Fakültesinin akademik başarı ve bilimsel çalışmalardan ayrıca bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Özölçer, fakültenin önümüzdeki dönemde de bilimsel üretim, eğitim ve uygulama alanlarında güçlü bir ivmeyle çalışmalarını sürdüreceğine inandığını belirterek tüm akademik ve idari personele teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı