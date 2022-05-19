Belediye Başkanı Atabay'dan Didim Vegfest'e Davet - Haberler

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Didim VegFest, yarın kapılarını açıyor. 3 gün sürecek festivalde katılımcılar, çeşitli etkinlikler eşliğinde veganlık felsefesini öğrenecek.

Türkiye'nin ilk, dünyanın ise ikinci 'Vegan Dostu' kenti Didim, Didim Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen Didim VegFest'te 4'üncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yarın başlayacak festival, 22 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek. Dünyaca ünlü Apollon Tapınağı çevresinde düzenlenecek festivale 100'den fazla firma ile onlarca sürpriz katılımcı katılacak. Didim VegFest süresince Didim'e binlerce yerli ve yabancı turist gelecek.

3 GÜN BOYUNCA DOYASIYA EĞLENCE

Didim VegFest, 20 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de törenle açılacak. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın gerçekleştireceği açılışta Ege yöresine özgü halk oyunları, bando takımı ve animatörler izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşatacak. Açılış töreninin hemen ardından başlayacak çocuk atölyesi gün boyu sürecek. Festivale katılan yüzlerce firma da ilk günden itibaren festival boyunca misafirlere vegan lezzetleri tattıracak.

DİDİM REKOR DENEMESİNE ŞAHİTLİK EDECEK

Didim, VegFest'in ikinci gününde bir rekor denemesine de şahitlik edecek. Guinness'in yetkililerinin de takip edeceği rekor denemesinde 50 metrelik vegan dürüm yapımı gerçekleştirilecek. Denemenin başarılı olması halinde Didim VegFest, dünya tarihine geçecek. Rekor denemesinin sonrasında ise ünlü şarkıcı Ceylan Ertem sahne alacak. Ertem, şarkılarını, Didim VegFest'e katılan katılımcılar için seslendirecek.

BAŞKAN ATABAY, TÜM VATANDAŞLARI VEGFEST'E DAVET ETTİ

Didimliler ile yerli ve yabancı turistleri Didim VegFest'e davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim VegFest'in 4'üncü kez kapılarını açmasına sayılı saatler kaldı. Geleneksel hale getirdiğimiz, hem Didimimize hem de vatandaşlarımıza gerek ekonomik gerek sosyo-kültürel yönden fayda sağladığımız festivalimiz bu sene de Apollon Tapınağı çevresinde gerçekleşecek. Didim Belediyesi'nin tüm birimleri ile uzun uğraşlar sonucunda bir kez daha hayata geçirdiğimiz festivalimize herkesi bekliyoruz" dedi.