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BBP Uşak'tan 'şehidin kanı üzerinden pazarlık yapılmaz' vurgusu

BBP Uşak'tan 'şehidin kanı üzerinden pazarlık yapılmaz' vurgusu
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Uşak İl Başkanı Ali Karaca, "şehitlerin ahını üzerlerinde bırakacak hiçbir siyasi hesabın içinde olmayacaklarını" ifade ederek, "Şehidin kanı üzerinden pazarlık yapılmaz. Vatanın bütünlüğü üzerinden hesap yapılmaz. Devletin otoritesi üzerinden taviz verilmez" dedi.

(UŞAK) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Uşak İl Başkanı Ali Karaca, "şehitlerin ahını üzerlerinde bırakacak hiçbir siyasi hesabın içinde olmayacaklarını" ifade ederek, "Şehidin kanı üzerinden pazarlık yapılmaz. Vatanın bütünlüğü üzerinden hesap yapılmaz. Devletin otoritesi üzerinden taviz verilmez" dedi.

Karaca, Alperen Ocakları'na katılım dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "şehidin mezarına gidip dua etmenin kolay, aslolanın ise onun uğruna can verdiği değerlere sahip çıkabilmek olduğunu" ifade etti.

Karaca, şunları kaydetti:

"Biz şehitlerimizin ahını üzerimizde bırakacak hiçbir siyasi hesabın içinde olmayız. Şehidin kanı üzerinden pazarlık yapılmaz. Vatanın bütünlüğü üzerinden hesap yapılmaz. Devletin otoritesi üzerinden taviz verilmez. Biz 'çerçeve yasa' olarak gündeme gelen düzenlemeye ilişkin itirazlarımızı açıkça ortaya koyuyoruz. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi'nin de sözüyle 'Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir.'

Bizim itirazımız barışa değildir. Bizim itirazımız huzura değildir. Bizim itirazımız kardeşliğe değildir. Bizim itirazımız, milletimizin güvenliğini, devletimizin üniter yapısını ve şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini zayıflatabilecek herhangi bir anlayışadır. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bu devletin vatandaşları arasında ayrım yapılmadan herkes hukuk önünde eşittir. Bizim çözümümüz bellidir; Terörsüz Türkiye istiyoruz. Ama terörsüz Türkiye'nin yolu devletin geri çekilmesinden değil, devletin güçlenmesinden, hukukun üstünlüğünden, adaletin tesisinden, milletin birliğinden ve terörün her türlü siyasi hesabın dışında bırakılmasından geçer. Şehitlerimizin ruhuna vereceğimiz en büyük cevap budur."

Programda kürsüye çıkan Uşak Gazi Dernekleri Başkanı Sercan Karaca da 2019 yılında Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralandığını belirterek, "Suriye'de 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralandım. Beni buraya çağırdığınız için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun" dedi.

Kaynak: ANKA
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